Мбаппе будет судиться с ПСЖ из-за огромных долгов

Килиан Мбаппе во время тренировки. Фото: Reuters/Matthew Childs

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не простил "ПСЖ" долг. Футболист мадридского "Реала" собирается получить от своего бывшего клуба выплату 55 млн евро.

Мбаппе подает иск в суд на руководство "ПСЖ", сообщает Financial Times.

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Килиан Мбаппе нанял целую армию юристов, чтобы добиться от "ПСЖ" погашения долга. Футболист заявил, что французский клуб лишил его зарплаты на несколько месяцев перед переходом игрока в мадридский "Реал".

Килиан Мбаппе во время матча за "Реал". Фото: Reuters/Juan Medina

В чем еще Мбаппе обвиняет "ПСЖ"

По версии форварда "Реала", с апреля по июнь 2024 года французский клуб не платил ему зарплату и даже временно лишил возможности выходить на поле. Это произошло после отказа футболиста продлевать контракт с "ПСЖ", что позволило ему переехать в Испанию и заключить соглашение с "Реалом" на правах свободного агента.

В "ПСЖ" считают, что сумеют доказать свою правоту в деле Мбаппе. Позиция клуба заключается в том, что Килиан "выдумал ряд событий, которые никогда не происходили". Согласно заявлению руководства "ПСЖ", форвард сделал себе имя в составе чемпионов Франции, а теперь демонстрирует неблагодарность.

Несмотря на уверенность в собственной правоте, в "ПСЖ" на всякий случай отложили 55 млн евро. Об этом сообщил источник, который знаком с ситуацией в клубе.

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