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Мбаппе замінить зірка чемпіонату Італії: про кого йдеться

27 липня 2023 16:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе замінить зірка чемпіонату Італії: про кого йдеться
Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький футболіст Кіліан Мбаппе веде тонку гру, яка може принести йому великі гроші. Форвард "ПСЖ" відмовився від переговорів із саудівським "Аль-Хілялем".

Мбаппе хоче продовжити кар'єру в іншому клубі, повідомляє L'Equipe.

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Кіліан Мбаппе не збирається "втрачати" кілька років кар'єри навіть заради рекордної у світі спорту зарплати. Саме тому француз відмовив "Аль-Хілялю", але продовжив переговори із мадридським "Реалом".

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе вітає вболівальників. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Стратегія Мбаппе

Керівництво "ПСЖ" вже не розуміємо, чого хоче лідер клубу, і збирається якнайшвидше його продати. Переговори з мадридським "Реалом" перебувають на завершальній стадії. Клуби обговорюють деталі трансферу "Мбаппе" за допомогою спеціального посередника.

Кіліан переїде до Іспанії на початку серпня. "Реал" заплатить за гравця 250 млн євро, причому 40 млн "ПСЖ" відразу ж віддасть Мбаппе як бонус за лояльність, який прописаний у контракті футболіста.

Нова мета "Аль-Хіляля"

Форвард збірної Нігерії Віктор Осімхен став пріоритетною метою саудівського "Аль-Хіляля". Чемпіон Італії у складі "Наполі" коштує набагато дешевше, ніж Кіліан Мбаппе. "Партенопейці" просять за свого футболіста 160 млн євро, і "Аль-Хіляль" готовий задовольнити цей запит.

Віктор Осімхен
Віктор Осімхен під час матчу. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Залишилося переконати самого Осімхена у доцільності переїзду до Саудівської Аравії. "Аль-Хіляль" готовий запропонувати йому близько 60 млн євро на рік.

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