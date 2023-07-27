Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мбаппе заменит звезда чемпионата Италии: о ком речь arrow

Мбаппе заменит звезда чемпионата Италии: о ком речь

27 июля 2023 16:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе заменит звезда чемпионата Италии: о ком речь
Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Французский футболист Килиан Мбаппе ведет тонкую игру, которая может принести ему большие деньги. Форвард "ПСЖ" отказался от переговоров с саудовским "Аль-Хилялем". 

Мбаппе хочет продолжить карьеру в другом клубе, сообщает L'Equipe

Читайте также:

Килиан Мбаппе не собирается "терять" несколько лет карьеры даже ради рекордной в мире спорта зарплаты. Именно поэтому француз отказал "Аль-Хилялю", но продолжил переговоры с мадридским "Реалом". 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе приветствует болельщиков. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Стратегия Мбаппе 

Руководство "ПСЖ" уже не понимаем, чего хочет лидер клуба, и собирается как можно быстрее его продать. Переговоры с мадридским "Реалом" находятся на завершающей стадии. Клубы обсуждают детали трансфера Мбаппе с помощью специального посредника. 

Килиан переедет в Испанию в начале августа. "Реал" заплатит за игрока 250 млн евро, причем 40 млн "ПСЖ" сразу же отдаст Мбаппе в качестве бонуса за лояльность, который прописан в контракте футболиста. 

Новая цель "Аль-Хиляля" 

Форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен стал приоритетной целью саудовского "Аль-Хиляля". Чемпион Италии в составе "Наполи" стоит гораздо дешевле, чем Килиан Мбаппе. "Партенопейцы" просят за своего футболиста 160 млн евро, и "Аль-Хиляль" готов удовлетворить этот запрос. 

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен во время матча. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Осталось убедить самого Осимхена в целесообразности переезда в Саудовскую Аравию. "Аль-Хиляль" готов предложить ему порядка 60 млн евро в год. 

Напомним, Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы. 

Футболистка разделась на поле во время празднования гола. 

Полузащитник Виталий Буяльский может переехать в Италию: игроком интересуется известный клуб. 

"Манчестер Юнайтед" предложил за известного форварда огромные деньги. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз