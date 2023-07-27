Мбаппе заменит звезда чемпионата Италии: о ком речь

Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Французский футболист Килиан Мбаппе ведет тонкую игру, которая может принести ему большие деньги. Форвард "ПСЖ" отказался от переговоров с саудовским "Аль-Хилялем".

Мбаппе хочет продолжить карьеру в другом клубе, сообщает L'Equipe.

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Килиан Мбаппе не собирается "терять" несколько лет карьеры даже ради рекордной в мире спорта зарплаты. Именно поэтому француз отказал "Аль-Хилялю", но продолжил переговоры с мадридским "Реалом".

Килиан Мбаппе приветствует болельщиков. Фото: instagram.com/k.mbappe/

Стратегия Мбаппе

Руководство "ПСЖ" уже не понимаем, чего хочет лидер клуба, и собирается как можно быстрее его продать. Переговоры с мадридским "Реалом" находятся на завершающей стадии. Клубы обсуждают детали трансфера Мбаппе с помощью специального посредника.

Килиан переедет в Испанию в начале августа. "Реал" заплатит за игрока 250 млн евро, причем 40 млн "ПСЖ" сразу же отдаст Мбаппе в качестве бонуса за лояльность, который прописан в контракте футболиста.

Новая цель "Аль-Хиляля"

Форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен стал приоритетной целью саудовского "Аль-Хиляля". Чемпион Италии в составе "Наполи" стоит гораздо дешевле, чем Килиан Мбаппе. "Партенопейцы" просят за своего футболиста 160 млн евро, и "Аль-Хиляль" готов удовлетворить этот запрос.

Виктор Осимхен во время матча. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

Осталось убедить самого Осимхена в целесообразности переезда в Саудовскую Аравию. "Аль-Хиляль" готов предложить ему порядка 60 млн евро в год.

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