Мчедлідзе останнім з українців змагатиметься за медаль на Олімпіаді-2024

Мураз Мчедлідзе бореться з Ніколасом Де Ланґе. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

В останній день Олімпійських ігор у Парижі український борець вільного стилю Мураз Мчедлідзе боротиметься за бронзову медаль. Спортсмен із Дніпра візьме участь у поєдинку у категорії до 97 кг.

Суперником українця стане Магомедхан Магомедов з Азербайджану, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мураз Мчедлідзе розпочав шлях на Олімпіаді-2024 поєдинком проти турка Ібрагіма Чіфчі (5:1) до 1/8 турніру з вільної боротьби у ваговій категорії до 97 кг. Але вже у чвертьфіналі українець поступився грузину (0:11) Гіві Матчарашвілі.

Мураз Мчедлідзе проти Ніколаса Де Ланге. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Новий шанс для Мчедлідзе

Грузинський спортсмен вийшов у фінал олімпійського турніру, після чого Мчедлідзе отримав можливість провести втішну сутичку. Мураз протистояв Ніколасу Де Ланге та переміг з рахунком 5:3.

Тепер Мчедлідзе братиме участь у поєдинку за бронзову медаль. Його суперником стане Магомедхан Магомедов з Азербайджану. Сутичка розпочнеться о 13:30 за київським часом.

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