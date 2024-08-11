Мчедлидзе последним из украинцев поборется за медаль на Олимпиаде-2024

Мураз Мчедлидзе борется с Николасом Де Ланге. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

В последний день Олимпийских игр в Париже украинский борец вольного стиля Мураз Мчедлидзе будет бороться за бронзовую медаль. Спортсмен из Днепра примет участие в поединке в категории до 97 кг.

Соперником украинца станет Магомедхан Магомедов из Азербайджана, сообщает портал Новини.LIVE.

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Мураз Мчедлидзе начал путь на Олимпиаде-2024 поединком против турка Ибрагима Чифчи (5:1) в 1/8 турнира по вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. Но уже в четвертьфинале украинец уступил грузину (0:11) Гиви Матчарашвили.

Мураз Мчедлидзе против Николаса Де Ланге. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Новый шанс для Мчедлидзе

Грузинский спортсмен вышел в финал олимпийского турнира, и Мчедлидзе получил возможность провести утешительную схватку. Мураз противостоял Николасу Де Ланге и победил со счетом 5:3.

Теперь Мчедлидзе будет участвовать в поединке за бронзовую медаль. Его соперником станет Магомедхан Магомедов из Азербайджана. Схватка начнется в 13:30 по киевскому времени.

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