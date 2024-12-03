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Медведенко пояснив, за що вдячний Усику

3 грудня 2024 14:37
Станіслав Костюк - Редактор
Медведенко розповів, як Усик допоміг усьому українському спорту
Заслужений майстер спорту України Станіслав Медведенко. Фото: Новини.LIVE
Станіслав Костюк - Редактор

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко розповів, як Федерація баскетболу України домоглася усунення російських спортсменів від міжнародних турнірів. Колишній форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" дав пораду усім керівникам українського спорту.

Медведенко заявив, що росіяни продовжують виборювати вплив у світовому спорті за допомогою грошей, повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Станіслав Медведенко виступив на форумі "Сила спортивної дипломатії", де розповів про вплив росіян на світовий спорт. Він розповів, як росіяни працювали із міжнародними баскетбольними інстанціями. За словами Медведенка, вони валізами возили світом готівку і підкуповували суддів і лобіювали власні інтереси.

"Вони настільки всім набридли, що початок повномасштабної війни став останньою краплею. Ми об'єдналися з президентами інших федерацій — йдеться про скандинавські та балтійські країни. Разом нам вдалося створити баскетбольну коаліцію, це збіглося з перевиборами президента ФІБА. Ми проголосували за виключення Федерації баскетболу Росії та виключення місцевих клубів з міжнародних турнірів. працювати федерації", — заявив Медведенко.

Станіслав Медведенко
Станіслав Медведенко відповідає на запитання. Фото: Новини.LIVE

Чим Усик здивував Медведенка

Колишній баскетболіст вважає, що в Україні недостатньо використовують силу громадських організацій, які допомагають розповідати про події у країні мешканцям інших країн. Необхідно задіяти інші механізми, залучати різних спортсменів у тому, щоб вони демонстрували світу правду.

Станіслав Медведенко окремо подякував чемпіону світу з боксу Олександру Усику. Він взяв участь у благодійному матчі, що відбувся у київському спорткомплексі "Авангард". Ця арена була частково зруйнована внаслідок вибухової хвилі від прильоту російської ракети.

"Він буквально через кілька днів після бою грав у розбитій залі. Я як професіонал десять разів подумав би, чи брати участь у такому матчі. Усик без роздумів погодився, бо розумів, що це дуже важливо", — розповів Медведенко.

Нагадаємо, колишній футболіст київського "Динамо" Каха Каладзе розкритикував футболістів, які підтримали протести у Грузії.

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спорт Олександр Усик Баскетбол Збірна України з баскетболу Станіслав Медведенко російські спортсмени

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