Медведенко рассказал, как Усик помог всему украинскому спорту

Заслуженный мастер спорта Украины Станислав Медведенко. Фото: Новини.LIVE

Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко рассказал, как Федерация баскетбола Украины добилась отстранения российских спортсменов от международных турниров. Бывший форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" дал совет всем главам украинского спорта.

Медведенко заявил, что россияне продолжают бороться за влияние в мировом спорте с помощью денег, сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Станислав Медведенко выступил на форуме "Сила спортивной дипломатии", где рассказал о влиянии россиян на мировой спорт. Он рассказал, как россияне работали с международными баскетбольными инстанциями. По словам Медведенко, они чемоданами возили по миру наличные деньги и подкупали судей и лоббировали собственные интересы.

"Они настолько всем надоели, что начало полномасштабной войны стало последней каплей. Мы объединились с президентами других федераций — речь о скандинавских и балтийских странах. Вместе нам удалось создать баскетбольную коалицию, это совпало с перевыборами президента ФИБА. Мы проголосовали за исключение Федерации баскетбола России и исключении местных клубов из международных турниров. Это пример того, как должны работать федерации", — заявил Медведенко.

Станислав Медведенко отвечает на вопросы. Фото: Новини.LIVE

Чем Усик удивил Медведенко

Бывший баскетболист считает, что в Украине недостаточно используют силу общественных организаций, которые помогают рассказывать о событиях в стране жителям других стран. Необходимо задействовать другие механизмы, привлекать разных спортсменов для того, чтобы они демонстрировали миру правду.

Станислав Медведенко отдельно поблагодарил чемпиона мира по боксу Александра Усика. Он принял участие в благотворительном матче, который прошел в киевском спорткомплексе "Авангард". Эта арена была частично разрушена в результате взрывной волны от прилета российской ракеты.

"Он буквально через несколько дней после боя играл в разбитом зале. Я как профессионал десять раз подумал бы, участвовать ли в таком матче. Усик без раздумий согласился, потому что понимал, что это очень важно", — рассказал Медведенко.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе раскритиковал футболистов, которые поддержали протесты в Грузии.

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