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Головна Спорт Мельгоса вважає несправедливим виліт збірної України з Євро-2025

Мельгоса вважає несправедливим виліт збірної України з Євро-2025

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 23:56
Мельгоса прокоментував виліт України U-21 з Євро-2025
Унаї Мельгоса. Фото: УАФ
Ключові моменти Мельгоса висловився про поразку  та виліт з турніру

Молодіжна збірна України з футболу не змогла вийти в плей-оф чемпіонату Європи-2025. Шанси були втрачені після поразки від Нідерландів (0:2) в третьому турі групового етапу.

Про поразку та виліт команди висловився головний тренер Унаї Мельгоса в коментарі "Суспільному".

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Мельгоса висловився про поразку  та виліт з турніру

За словами Мельгоси, гра була складною через високий рівень суперника та емоційний тиск, адже результат мав визначити долю команд на турнірі.

При цьому Мельгоса відзначив, що Україна добре розпочала матч, але необов’язкові помилки, зокрема Арсенія Батагова, призвели до першого голу.

Тренер вважає, що другий гол Нідерландів у другому таймі ускладнив можливий камбек. Також він наголосив, що відповідальність за результат лежить на всій команді, а не на окремих гравцях.

Стосовно помилок Батагова, фахівець зазначив, що той грав не на своїй позиції, оскільки на тренуванні за день до гри травму отримав Володимир Салюк.

"Я можу підсумувати увесь процес - кваліфікація була дуже хорошою. Тут, у матчі з данцями у нас були шанси, ми заслужили на більше. Але є речі, які треба виправляти. Деколи дрібниці впливають на результат гри", — сказав Мельгоса.

Нагадаємо, раніше були представлені п'ять фактів про олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх.

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футбол Нідерланди Євро-2025 Збірна України U-21 Чемпіонат Європи
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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