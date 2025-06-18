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Главная Спорт Мельгоса считает несправедливым вылет сборной Украины с Евро-2025

Мельгоса считает несправедливым вылет сборной Украины с Евро-2025

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 23:56
Мельгоса прокомментировал вылет Украины U-21 с Евро-2025
Унаи Мельгоса. Фото: УАФ
Ключові моменти Мельгоса высказался о поражении и вылете из турнира

Молодежная сборная Украины по футболу не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы-2025. Шансы были потеряны после поражения от Нидерландов (0:2) в третьем туре группового этапа.

О поражении и вылете команды высказался главный тренер Унаи Мельгоса в комментарии "Суспільному".

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Мельгоса высказался о поражении и вылете из турнира

По словам Мельгосы, игра была сложной из-за высокого уровня соперника и эмоционального давления, ведь результат должен был определить судьбу команд на турнире.

При этом Мельгоса отметил, что Украина хорошо начала матч, но необязательные ошибки, в частности Арсения Батагова, привели к первому голу.

Тренер считает, что второй гол Нидерландов во втором тайме усложнил возможный камбэк. Также он отметил, что ответственность за результат лежит на всей команде, а не на отдельных игроках.

Относительно ошибок Батагова, специалист отметил, что тот играл не на своей позиции, поскольку на тренировке за день до игры травму получил Владимир Салюк.

"Я могу подытожить весь процесс — квалификация была очень хорошей. Здесь, в матче с датчанами у нас были шансы, мы заслужили на большее. Но есть вещи, которые надо исправлять. Порой мелочи влияют на результат игры", — сказал Мельгоса.

Напомним, ранее были представлены пять фактов об олимпийской чемпионке Ярославе Магучих.

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Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин принял решение остаться в команде.

Прыгунья в высоту из Австралии Никола Олислагерс на последнем турнире победила Магучих.

футбол Нидерланды Евро-2025 Сборная Украины U-21 Чемпионат Европы
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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