Михайленко та Вернидуб може замінити Мельгосу в збірній України

Дмитро Михайленко під час тренування. Фото: УАФ

Ще одна збірна України отримає нового наставника. Слідом за дорослою командою зміни торкнуться і "молодіжки". Цього разу про іноземного фахівця не йдеться.

УАФ не збирається продовжувати контракт з Унаї Мельгосою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Іспанський головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса покине країну. Фахівець, ім'я якого називали серед можливих кандидатів на роль наставника "синьо-жовтих", не буде підписувати нову угоду з УАФ. Під керівництвом цього тренера команда грала на груповому етапі молодіжного Євро-2025.

Тренер Віталій Вернидуб. Фото: пресслужба "Кривбасу"

Хто очолить Україну U-21

Основним кандидатом на роль нового наставника команди став Дмитро Михайленко, який уже давно працює зі збірною України U-19. Однак про це можуть оголосити тільки після того, як команда зіграє на юнацькій континентальній першості. Влітку на груповому етапі на українців чекають матчі з Хорватією, Сербією та Італією.

Питання про тренерський штаб Дмитра Михайленка залишається відкритим. Володимир Єзерський уже перейшов в асистенти до Андреа Мальдере в основній команді. Не виключено, що в штабі "молодіжки" продовжить кар'єру Віталій Вернидуб.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, з яким рахунком закінчиться фінал Кубка України за версією Мирона Маркевича.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки мадридський "Реал" заплатить португальській "Бенфіці" за тренера Жозе Моурінью.