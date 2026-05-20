Мельгосу в збірній України замінить відомий фахівець

Дата публікації: 20 травня 2026 16:52
Михайленко та Вернидуб може замінити Мельгосу в збірній України
Дмитро Михайленко під час тренування. Фото: УАФ

Ще одна збірна України отримає нового наставника. Слідом за дорослою командою зміни торкнуться і "молодіжки". Цього разу про іноземного фахівця не йдеться.

УАФ не збирається продовжувати контракт з Унаї Мельгосою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Іспанський головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса покине країну. Фахівець, ім'я якого називали серед можливих кандидатів на роль наставника "синьо-жовтих", не буде підписувати нову угоду з УАФ. Під керівництвом цього тренера команда грала на груповому етапі молодіжного Євро-2025.

Виталий Вернидуб
Тренер Віталій Вернидуб. Фото: пресслужба "Кривбасу"

Хто очолить Україну U-21

Основним кандидатом на роль нового наставника команди став Дмитро Михайленко, який уже давно працює зі збірною України U-19. Однак про це можуть оголосити тільки після того, як команда зіграє на юнацькій континентальній першості. Влітку на груповому етапі на українців чекають матчі з Хорватією, Сербією та Італією.

Питання про тренерський штаб Дмитра Михайленка залишається відкритим. Володимир Єзерський уже перейшов в асистенти до Андреа Мальдере в основній команді. Не виключено, що в штабі "молодіжки" продовжить кар'єру Віталій Вернидуб.

молодіжна збірна України Дмитро Михайленко Віталій Вернидуб
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
