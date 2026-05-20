Михайленко и Вернидуб может заменить Мельгосу в сборной Украины

Дмитрий Михайленко во время тренировки. Фото: УАФ

Еще одна сборная Украины получит нового наставника. Вслед за взрослой командой изменения коснутся и "молодежки". На этот раз речи об иностранном специалисте не идет.

УАФ не собирается продлевать контракт с Унаи Мельгосой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".

Испанский главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса покинет страну. Специалист, имя которого называли в числе возможных кандидатов на роль наставника "сине-желтых", не будет подписывать новое соглашение с УАФ. Под руководством этого тренера команда играла на групповом этапе молодежного Евро-2025.

Тренер Виталий Вернидуб. Фото: пресс-служба "Кривбасса"

Кто возглавит Украину U-21

Основным кандидатом на роль нового наставника команды стал Дмитрий Михайленко, который уже давно работает со сборной Украины U-19. Однако об этом могут объявить только после того, как команда сыграет на юношеском континентальном первенстве. Летом на групповом этапе украинцам предстоят матчи с Хорватией, Сербией и Италией.

Вопрос о тренерском штабе Дмитрия Михайленко остается открытым. Владимир Езерский уже перешел в ассистенты к Андреа Мальдере в основной команде. Не исключено, что в штабе "молодежки" продолжит карьеру Виталий Вернидуб.

