Михайленко и Вернидуб может заменить Мельгосу в сборной Украины

Мельгосу в сборной Украины заменит известный специалист
Еще одна сборная Украины получит нового наставника. Вслед за взрослой командой изменения коснутся и "молодежки". На этот раз речи об иностранном специалисте не идет.
УАФ не собирается продлевать контракт с Унаи Мельгосой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке".
Испанский главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса покинет страну. Специалист, имя которого называли в числе возможных кандидатов на роль наставника "сине-желтых", не будет подписывать новое соглашение с УАФ. Под руководством этого тренера команда играла на групповом этапе молодежного Евро-2025.
Кто возглавит Украину U-21
Основным кандидатом на роль нового наставника команды стал Дмитрий Михайленко, который уже давно работает со сборной Украины U-19. Однако об этом могут объявить только после того, как команда сыграет на юношеском континентальном первенстве. Летом на групповом этапе украинцам предстоят матчи с Хорватией, Сербией и Италией.
Вопрос о тренерском штабе Дмитрия Михайленко остается открытым. Владимир Езерский уже перешел в ассистенты к Андреа Мальдере в основной команде. Не исключено, что в штабе "молодежки" продолжит карьеру Виталий Вернидуб.
Напомним, Новини.LIVE писали о том, с каким счетом закончится финал Кубка Украины по версии Мирона Маркевича.
Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько мадридский "Реал" заплатит португальской "Бенфике" за тренера Жозе Моуринью.