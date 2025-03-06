Володимир Кличко може повернутися до боксу, що підтвердив його менеджер Леффлер

Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko

У світових ЗМІ від минулого року активно обговорюється тема можливого повернення в бокс колишнього чемпіона світу Володимира Кличка. Цього разу інтерес до теми підігрів колишній менеджер боксера Том Леффлер.

Свою думку щодо повернення Кличка в бокс Леффлер висловив у інтерв’ю журналу The Ring.

Читайте також:

Володимир і Віталій Клички. Фото: instagram.com/klitschko

Володимир Кличко готовий повернутися в бокс

Леффлер зазначив, що Кличко у 48 років залишається знаковою постаттю в історії боксу. На його думку, українець має намір повернутися заради завоювання титулу, хоча промоутер утримався від припущень від імені самого Володимира.

За словами Леффлера, якщо хтось і здатен успішно відновити кар’єру, то це саме Кличко. Він підкреслив, що Володимир підтримує чудову фізичну форму, яку можна порівняти з тією, що була в нього під час вражаючої серії з 25 чемпіонських боїв.

Промоутер також бачить багато цікавих варіантів для потенційних поєдинків: реванші з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі або бій із Даніелем Дюбуа.

"Я глибоко поважаю Володимира та Віталія Кличка — як за їх досягнення на рингу, так і за стійкість перед випробуваннями в Україні. Вони для мене наче брати. Сподіваюся, ця війна та вторгнення до їхньої країни незабаром завершаться", — додав Леффлер.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" готовий витратити на Андрія Луніна більше грошей, ніж планував отримати мадридський "Реал".

Англійський "Борнмут" згоден продати свого лідера Іллю Забарного за дуже велику суму.

У збірній України з футболу виникли серйозні проблеми на чотирьох позиціях напередодні матчів Ліги Націй із Бельгією.

Сергій Ребров може викликати на матчі відбору до чемпіонату світу-2026 молодих нападників.