Владимир Кличко может вернуться в бокс, что подтвердил его менеджер Леффлер

Менеджер Кличко уверен, что тот сейчас в топовой форме для боя
В мировых СМИ с прошлого года муссируется тема возможного возвращения бывшего чемпиона мира Владимира Кличко в бокс. На этот раз масля в огонь подлил бывший менеджер боксера Том Леффлер.
Свое мнение о возвращении Кличко в бокс Леффлер высказал в интервью журналу The Ring.
Владимир Кличко готов вернуться в бокс
Леффлер заявил, что Кличко в 48 лет остается знаковой фигурой в истории бокса. Он считает, что украинец стремится к возвращению ради завоевания титула, хотя предпочел не делать предположений от имени Владимира.
По словам Леффлера, если кто-то и способен успешно возобновить карьеру, то это именно Кличко. По его наблюдениям, Владимир сохраняет отличную физическую форму, сравнимую с той праймовой, что была у него во время впечатляющей серии из 25 чемпионских боев.
Промоутер также видит множество интересных вариантов для потенциальных поединков: реванши с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри или встреча с Даниэлем Дюбуа.
"Я глубоко уважаю Владимира и Виталия Кличко — как за их достижения на ринге, так и за стойкость перед испытаниями в Украине. Они для меня словно братья. Надеюсь, эта война и вторжение в их страну вскоре завершатся", — добавил Леффлер.
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