Металіст 1925 хоче запросити Йовічевича, але розглядає й інших іноземців

Богдан Бойко. Фото: "Металіст 1925"

Харківський "Металіст 1925" продовжує шукати нового головного тренера перед початком сезону. Наразі команда розглядає іноземних фахівців.

Про це повідомили в "ТаТоТаке", які назвали потенційного кандидата.

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За інформацією джерела, голова наглядової ради клубу Богдан Бойко планує запросити іноземного фахівця. Останніми днями функціонер провів консультації з ключовими особами європейського футболу — зі спортивним радником "ПСЖ" Луїшем Кампушем та спортивним директором "Мілана" Іглі Таре.

За даними джерела, 11 червня Бойко у Відні зустрінеться з кандидатом на посаду головного тренера Ігорем Йовічевічем, який покинув "Лудогорець".

Джерело зазначило, що Младен Бартулович, який нещодавно залишив "Зорю", не буде тренувати харків'ян, як раніше повідомили інші джерела. Хорват домовився очолити віцечемпіона України "Олександрію".

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