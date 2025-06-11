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Главная Спорт Менеджмент Металлиста 1925 встретился с руководством ПСЖ и Милана

Менеджмент Металлиста 1925 встретился с руководством ПСЖ и Милана

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 21:35
Металлист 1925 хочет пригласить Йовичевича, но рассматривает и других иностранцев
Богдан Бойко. Фото: "Металлист 1925"
Ключові моменти Кто возглавит "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925" продолжает искать нового главного тренера перед началом сезона. Сейчас команда рассматривает иностранных специалистов.

Об этом сообщили в "ТаТоТаке", которые назвали потенциального кандидата.

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Кто возглавит "Металлист 1925"

По информации источника, председатель наблюдательного совета клуба Богдан Бойко планирует пригласить иностранного специалиста. В последние дни функционер провел консультации с ключевыми лицами европейского футбола — со спортивным советником "ПСЖ" Луишем Кампушем и спортивным директором "Милана" Игли Таре.

По данным источника, 11 июня Бойко в Вене встретится с кандидатом на должность главного тренера Игорем Йовичевичем, который покинул "Лудогорец".

Источник отметил, что Младен Бартулович, который недавно покинул "Зарю", не будет тренировать харьковчан, как ранее сообщили другие источники. Хорват договорился возглавить вице-чемпиона Украины "Александрию".

Напомним, Сергей Ребров впервые высказался относительно ситуации с Михаилом Мудриком.

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Милан ПСЖ УПЛ ФК Металлист 1925 Богдан Бойко
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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