Олександра Меркушина виграла суперспринт на ЧУ з біатлону

Олександра Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

В Буковелі Івано-Франківської області пройшов другий змагальний день чемпіонату України з біатлону. Змагання розпочалися з жіночого суперспринту.

У гонці взяли участь 25 біатлоністок, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов жіночий суперспринт на чемпіонаті України

Гонка стартувала з кваліфікації за правилами спринту з двома вогневими рубежами та одним додатковим патроном на кожному стрільбищі.

Найкращі 25 учасниць вийшли у фінал. Серед фіналісток були олімпійські чемпіонки ОІ-2014 в Сочі Віта та Валентина Семеренко (Сумська область), учасниці основної збірної Олександра й Анастасія Меркушини (Закарпатська область).

Перемогу у фіналі здобула Олександра Меркушина, яка показала час — 30:16.5 хв.

Переможниця обійшла сестру Анастасію, яка на останньому рубежі обійшла Ірину Шевченко з Києва й фінішувала з відставанням у 50.6 секунд.

Шевченко дісталася бронзова нагорода, а четвертою стала Валерія Шейгас.

Олександра Меркушина (Закарпатська область) 30:16.5 хвилин Анастасія Меркушина (Закарпатська область) +50.6 Ірина Шевченко (м. Київ) +58.3 Валерія Шейгас (м. Київ) +1:34.7 Лілія Стеблина (м.Київ) +1:48.2 Віта Семеренко (Сумська область) +1:49.2

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