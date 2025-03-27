Александра Меркушина выиграла суперспринт на ЧУ по биатлону

Меркушина-младшая обошла сестру и стала чемпионкой Украины
В Буковеле Ивано-Франковской области прошел второй соревновательный день чемпионата Украины по биатлону. Соревнования начались с женского суперспринта.
В гонке приняли участие 25 биатлонисток, сообщил портал Новини.LIVE.
Как прошел женский суперспринт на чемпионате Украины
Гонка стартовала с квалификации по правилам спринта с двумя огневыми рубежами и одним дополнительным патроном на каждом стрельбище.
Лучшие 25 участниц вышли в финал. Среди финалисток были олимпийские чемпионки ОИ-2014 в Сочи Вита и Валентина Семеренко (Сумская область), участницы основной сборной Александра и Анастасия Меркушины (Закарпатская область).
Победу в финале одержала Александра Меркушина, которая показала время — 30:16.5 мин.
Победительница обошла сестру Анастасию, которая на последнем рубеже обошла Ирину Шевченко из Киева и финишировала с отставанием в 50.6 секунд.
Шевченко досталась бронзовая награда, а четвертой стала Валерия Шейгас.
- Александра Меркушина (Закарпатская область) 30:16.5 минут
- Анастасия Меркушина (Закарпатская область) +50.6
- Ирина Шевченко (г. Киев) +58.3
- Валерия Шейгас (г. Киев) +1:34.7
- Лилия Стеблина (г. Киев) +1:48.2
- Вита Семеренко (Сумская область) +1:49.2
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