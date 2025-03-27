Александра Меркушина выиграла суперспринт на ЧУ по биатлону

Александра Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

В Буковеле Ивано-Франковской области прошел второй соревновательный день чемпионата Украины по биатлону. Соревнования начались с женского суперспринта.

В гонке приняли участие 25 биатлонисток, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел женский суперспринт на чемпионате Украины

Гонка стартовала с квалификации по правилам спринта с двумя огневыми рубежами и одним дополнительным патроном на каждом стрельбище.

Лучшие 25 участниц вышли в финал. Среди финалисток были олимпийские чемпионки ОИ-2014 в Сочи Вита и Валентина Семеренко (Сумская область), участницы основной сборной Александра и Анастасия Меркушины (Закарпатская область).

Победу в финале одержала Александра Меркушина, которая показала время — 30:16.5 мин.

Победительница обошла сестру Анастасию, которая на последнем рубеже обошла Ирину Шевченко из Киева и финишировала с отставанием в 50.6 секунд.

Шевченко досталась бронзовая награда, а четвертой стала Валерия Шейгас.

Александра Меркушина (Закарпатская область) 30:16.5 минут Анастасия Меркушина (Закарпатская область) +50.6 Ирина Шевченко (г. Киев) +58.3 Валерия Шейгас (г. Киев) +1:34.7 Лилия Стеблина (г. Киев) +1:48.2 Вита Семеренко (Сумская область) +1:49.2

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