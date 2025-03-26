Вита Семеренко вернулась: результаты чемпионата Украины по биатлону

Вита Семеренко. Фото: biathlon.com.ua

В Буковеле Ивано-Франковской области стартовал чемпионат Украины по биатлону. Первой гонкой турнира стала одиночная смешанная эстафета.

Главным событием турнира стало возвращение после годичной дисквалификации олимпийской чемпионки Виты Семеренко, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В 2024-м году 39-летнюю украинку отстранили за нарушение антидопинговых правил. Оказалось, что биатлонистка пропустила три допинг-пробы. Срок отстранения завершился 20 марта.

Вита Семеренко. Фото: biathlon.com.ua

Как Семеренко выступила после возвращения

На одиночную смешанную эстафету девять областей выставили по одной команде, еще шесть — имели несколько составов. От Киева выступили шесть команд.

Семеренко соревновалась за вторую команду Сумской области вместе с Богданом Борковским.

Победила первая команда Харьковской области в составе Любови Кипяченковой и Степана Кинаша с результатом 51:34.1.

Второе место заняла вторая команда Харьковщины — Оксана Коваленко и Александр Пономаренко, которые отстали на 32,9 секунд.

Бронзовые награды достались Семеренко и Борковскому, которые опередили первую команду Сумщины на 4.7 секунды.

Одиночная смешанная эстафета

1. Харьковская область-1 (0) 51:34,1

(Любовь Кипяченкова, Степан Кинаш)

2. Харьковская область-2 (0) +32,9

(Оксана Коваленко, Александр Пономаренко)

3. Сумская область-2 ОС (1) +49,2

(Вита Семеренко, Богдан Борковский)

4. Сумская область-1 (0) +53,9

(Полина Пуцко, Сергей Супрун)

5. Тернопольская область-1 (2) +2:46,9

(Татьяна Тарасюк, Тарас Тарасюк)

6. м. Киев-2 ОС (2) +2:47,6

(Ирина Шевченко, Даниил Большой)

Напомним, стали известны реальные доходы Андрея Шевченко в УАФ.

Игорь Суркис может уволить главного тренера Александра Шовковского из "Динамо".

"Шахтер" нашел нового главного тренера — это очень опытный специалист.

Боксер Василий Ломаченко впервые заговорил на камеру за последние месяцы.