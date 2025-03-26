Вита Семеренко вернулась: результаты чемпионата Украины по биатлону

Украинская олимпийская чемпионка с медалью вернулась в спорт
В Буковеле Ивано-Франковской области стартовал чемпионат Украины по биатлону. Первой гонкой турнира стала одиночная смешанная эстафета.
Главным событием турнира стало возвращение после годичной дисквалификации олимпийской чемпионки Виты Семеренко, сообщил портал Новини.LIVE.
В 2024-м году 39-летнюю украинку отстранили за нарушение антидопинговых правил. Оказалось, что биатлонистка пропустила три допинг-пробы. Срок отстранения завершился 20 марта.
Как Семеренко выступила после возвращения
На одиночную смешанную эстафету девять областей выставили по одной команде, еще шесть — имели несколько составов. От Киева выступили шесть команд.
Семеренко соревновалась за вторую команду Сумской области вместе с Богданом Борковским.
Победила первая команда Харьковской области в составе Любови Кипяченковой и Степана Кинаша с результатом 51:34.1.
Второе место заняла вторая команда Харьковщины — Оксана Коваленко и Александр Пономаренко, которые отстали на 32,9 секунд.
Бронзовые награды достались Семеренко и Борковскому, которые опередили первую команду Сумщины на 4.7 секунды.
Одиночная смешанная эстафета
1. Харьковская область-1 (0) 51:34,1
(Любовь Кипяченкова, Степан Кинаш)
2. Харьковская область-2 (0) +32,9
(Оксана Коваленко, Александр Пономаренко)
3. Сумская область-2 ОС (1) +49,2
(Вита Семеренко, Богдан Борковский)
4. Сумская область-1 (0) +53,9
(Полина Пуцко, Сергей Супрун)
5. Тернопольская область-1 (2) +2:46,9
(Татьяна Тарасюк, Тарас Тарасюк)
6. м. Киев-2 ОС (2) +2:47,6
(Ирина Шевченко, Даниил Большой)
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