Віта Семеренко повернулася: результати чемпіонату України з біатлону

Українська олімпійська чемпіонка з медаллю повернулася в спорт
У Буковелі Івано-Франківської області стартував чемпіонат України з біатлону. Першою гонкою турніру стала одиночна змішана естафета.
Головною подією турніру стало повернення після річної дискваліфікації олімпійської чемпіонки Віти Семеренко, повідомив портал Новини.LIVE.
У 2024-му році 39-річну українку відсторонили за порушення антидопінгових правил. Виявилось, що біатлоністка пропустила три допінг-проби. Термін відсторонення завершився 20 березня.
Як Семеренко виступила після повернення
На одиночну змішану естафету дев’ять областей виставили по одній команді, ще шість — мали кілька складів. Від Києва виступили шість команд.
Семеренко змагалася за другу команду Сумської області разом із Богданом Борковським.
Перемогла перша команда Харківської області у складі Любові Кип’яченкової та Степана Кінаша з результатом 51:34.1.
Друге місце посіла друга команда Харківщини — Оксана Коваленко та Олександр Пономаренко, які відстали на 32,9 секунд.
Бронзові назороди дістались Семеренко та Борковському, які випередили першу команду Сумщини на 4.7 секунди.
Одиночна змішана естафета
1. Харківська область-1 (0) 51:34,1
(Любов Кип'яченкова, Степан Кінаш)
2. Харківська область-2 (0) +32,9
(Оксана Коваленко, Олександр Пономаренко)
3. Сумська область-2 ОС (1) +49,2
(Віта Семеренко, Богдан Борковський)
4. Сумська область-1 (0) +53,9
(Поліна Пуцко, Сергій Супрун)
5. Тернопільська область-1 (2) +2:46,9
(Тетяна Тарасюк, Тарас Тарасюк)
6. м. Київ-2 ОС (2) +2:47,6
(Ірина Шевченко, Данило Большой)
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