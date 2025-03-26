Віта Семеренко повернулася: результати чемпіонату України з біатлону

Віта Семеренко. Фото: biathlon.com.ua

У Буковелі Івано-Франківської області стартував чемпіонат України з біатлону. Першою гонкою турніру стала одиночна змішана естафета.

Головною подією турніру стало повернення після річної дискваліфікації олімпійської чемпіонки Віти Семеренко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Віта Семеренко. Фото: biathlon.com.ua

Як Семеренко виступила після повернення

На одиночну змішану естафету дев’ять областей виставили по одній команді, ще шість — мали кілька складів. Від Києва виступили шість команд.

Семеренко змагалася за другу команду Сумської області разом із Богданом Борковським.

Перемогла перша команда Харківської області у складі Любові Кип’яченкової та Степана Кінаша з результатом 51:34.1.

Друге місце посіла друга команда Харківщини — Оксана Коваленко та Олександр Пономаренко, які відстали на 32,9 секунд.

Бронзові назороди дістались Семеренко та Борковському, які випередили першу команду Сумщини на 4.7 секунди.

Одиночна змішана естафета

1. Харківська область-1 (0) 51:34,1

(Любов Кип'яченкова, Степан Кінаш)

2. Харківська область-2 (0) +32,9

(Оксана Коваленко, Олександр Пономаренко)

3. Сумська область-2 ОС (1) +49,2

(Віта Семеренко, Богдан Борковський)

4. Сумська область-1 (0) +53,9

(Поліна Пуцко, Сергій Супрун)

5. Тернопільська область-1 (2) +2:46,9

(Тетяна Тарасюк, Тарас Тарасюк)

6. м. Київ-2 ОС (2) +2:47,6

(Ірина Шевченко, Данило Большой)

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