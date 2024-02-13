Мессі навчатиме футболу сина легенди збірної Аргентини
Футбольний клуб з американської ліги MLS "Інтер Маямі" уклав угоду, яка може принести команди значні дивіденди у майбутньому. Ліонель Мессі гратиме в одному колективі із сином відомого аргентинського футболіста.
"Інтер" оформив трансфер Федеріко Редондо, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Фабріціо Романо.
"Аргентінос Хуніорс" погодився продати 21-річного центрального півзахисника Федеріко Редондо в "Інтер Маямі". Клуб із США, який останній рік запрошував ветеранів світового футболу, зробив внесок у майбутнє та підписав молодого талановитого гравця.
Що відомо про родину Редондо
Півзахисник є вихованцем "Аргентінос Хуніорс", як і його батько Фернандо Редондо, якого вважають легендарним у минулому футболістом. Старший Редондо наприкінці минулого століття він був важливим футболістом для національної команди, а також іспанських "Тенерифе" та мадридського "Реала".
Незабаром після трансферу в італійський "Мілан" як один із найкращих футболістів світу Фернандо Редондо отримав важку травму, через що через кілька років завершив кар'єру. І ось тепер світ спорту підкорює його син Федеріко.
"Аргентінос Хуніорс" отримав за гравця вісім мільйонів євро, а також 15% від наступного продажу футболіста. Федеріко Редондо також цікавилися європейськими клубами, але він захотів пограти в одній команді з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом.
Цього сезону Федеріко Редондо забив один гол і зробив результативну передачу у 21 матчі чемпіонату Аргентини з футболу.
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