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Мессі навчатиме футболу сина легенди збірної Аргентини

13 лютого 2024 18:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі навчатиме футболу сина легенди збірної Аргентини
Ліонель Мессі на тренуванні "Інтер Маямі". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футбольний клуб з американської ліги MLS "Інтер Маямі" уклав угоду, яка може принести команди значні дивіденди у майбутньому. Ліонель Мессі гратиме в одному колективі із сином відомого аргентинського футболіста.

"Інтер" оформив трансфер Федеріко Редондо, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Фабріціо Романо.

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"Аргентінос Хуніорс" погодився продати 21-річного центрального півзахисника Федеріко Редондо в "Інтер Маямі". Клуб із США, який останній рік запрошував ветеранів світового футболу, зробив внесок у майбутнє та підписав молодого талановитого гравця.

Федеріко Редондо
Федеріко Редондо на презентації в "Інтері". Фото: instagram.com/intermiamicf/

Що відомо про родину Редондо

Півзахисник є вихованцем "Аргентінос Хуніорс", як і його батько Фернандо Редондо, якого вважають легендарним у минулому футболістом. Старший Редондо наприкінці минулого століття він був важливим футболістом для національної команди, а також іспанських "Тенерифе" та мадридського "Реала".

Незабаром після трансферу в італійський "Мілан" як один із найкращих футболістів світу Фернандо Редондо отримав важку травму, через що через кілька років завершив кар'єру. І ось тепер світ спорту підкорює його син Федеріко.

"Аргентінос Хуніорс" отримав за гравця вісім мільйонів євро, а також 15% від наступного продажу футболіста. Федеріко Редондо також цікавилися європейськими клубами, але він захотів пограти в одній команді з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом.

Цього сезону Федеріко Редондо забив один гол і зробив результативну передачу у 21 матчі чемпіонату Аргентини з футболу.

Нагадаємо, Родрі посварив Мессі з Хаві та Іньєстою. 

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спорт
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Ліонель Мессі
Футбол трансфери
Інтер Маямі

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