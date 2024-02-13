Месси будет учить футболу сына легенды сборной Аргентины
Футбольный клуб из американской лиги MLS "Интер Майами" заключил сделку, которая может принести команды значительные дивиденды в будущем. Лионель Месси будет играть в одном коллективе с сыном известного аргентинского футболиста.
"Интер" оформил трансфер Федерико Редондо, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
"Аргентинос Хуниорс" согласился продать 21-летнего центрального полузащитника Федерико Редондо в "Интер Майами". Клуб из США, который последний год приглашал ветеранов мирового футбола, сделал вклад в будущее и подписал молодого талантливого игрока.
Что известно о семье Редондо
Полузащитник является воспитанником "Аргентинос Хуниорс", как и его отец Фернандо Редондо, которого считают легендарным в прошлом футболистом. Старший Редондо. В конце прошлого столетия он был важным футболистом для национальной команды, а также испанских "Тенерифе" и мадридского "Реала".
Вскоре после трансфера в итальянский "Милан" в качестве одного из лучших футболистов мира Фернандо Редондо получил тяжелую травму, из-за чего через несколько лет завершил карьеру. И вот теперь мир спорта покоряет его сын Федерико.
"Аргентинос Хуниорс" получил за игрока восемь миллионов евро, а также 15% от последующей продажи футболиста. Федерико Редондо также интересовались европейские клубы, но он захотел поиграть в одной команде с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
В нынешнем сезоне Федерико Редондо забил один гол и сделал результативную передачу в 21 матче чемпионата Аргентины по футболу.
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