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Месси будет учить футболу сына легенды сборной Аргентины

13 февраля 2024 18:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси будет учить футболу сына легенды сборной Аргентины
Лионель Месси на тренировке "Интер Майами". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футбольный клуб из американской лиги MLS "Интер Майами" заключил сделку, которая может принести команды значительные дивиденды в будущем. Лионель Месси будет играть в одном коллективе с сыном известного аргентинского футболиста. 

"Интер" оформил трансфер Федерико Редондо, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо

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"Аргентинос Хуниорс" согласился продать 21-летнего центрального полузащитника Федерико Редондо в "Интер Майами". Клуб из США, который последний год приглашал ветеранов мирового футбола, сделал вклад в будущее и подписал молодого талантливого игрока. 

Федерико Редондо
Федерико Редондо на презентации в "Интере". Фото: instagram.com/intermiamicf/

Что известно о семье Редондо 

Полузащитник является воспитанником "Аргентинос Хуниорс", как и его отец Фернандо Редондо, которого считают легендарным в прошлом футболистом. Старший Редондо. В конце прошлого столетия он был важным футболистом для национальной команды, а также испанских "Тенерифе" и мадридского "Реала". 

Вскоре после трансфера в итальянский "Милан" в качестве одного из лучших футболистов мира Фернандо Редондо получил тяжелую травму, из-за чего через несколько лет завершил карьеру. И вот теперь мир спорта покоряет его сын Федерико. 

"Аргентинос Хуниорс" получил за игрока восемь миллионов евро, а также 15% от последующей продажи футболиста. Федерико Редондо также интересовались европейские клубы, но он захотел поиграть в одной команде с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. 

В нынешнем сезоне Федерико Редондо забил один гол и сделал результативную передачу в 21 матче чемпионата Аргентины по футболу. 

Напомним, Родри поссорил Месси с Хави и Иньестой. 

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