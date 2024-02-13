Месси будет учить футболу сына легенды сборной Аргентины

Лионель Месси на тренировке "Интер Майами". Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Футбольный клуб из американской лиги MLS "Интер Майами" заключил сделку, которая может принести команды значительные дивиденды в будущем. Лионель Месси будет играть в одном коллективе с сыном известного аргентинского футболиста.

"Интер" оформил трансфер Федерико Редондо, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

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Федерико Редондо на презентации в "Интере". Фото: instagram.com/intermiamicf/

Что известно о семье Редондо

Полузащитник является воспитанником "Аргентинос Хуниорс", как и его отец Фернандо Редондо, которого считают легендарным в прошлом футболистом. Старший Редондо. В конце прошлого столетия он был важным футболистом для национальной команды, а также испанских "Тенерифе" и мадридского "Реала".

Вскоре после трансфера в итальянский "Милан" в качестве одного из лучших футболистов мира Фернандо Редондо получил тяжелую травму, из-за чего через несколько лет завершил карьеру. И вот теперь мир спорта покоряет его сын Федерико.

"Аргентинос Хуниорс" получил за игрока восемь миллионов евро, а также 15% от последующей продажи футболиста. Федерико Редондо также интересовались европейские клубы, но он захотел поиграть в одной команде с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

В нынешнем сезоне Федерико Редондо забил один гол и сделал результативную передачу в 21 матче чемпионата Аргентины по футболу.

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