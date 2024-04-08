Мессі не зіграє проти України — кого Маскерано візьме на Олімпіаду до Парижа

Ліонель Мессі під час матчу за "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Головний тренер олімпійської збірної України Хав'єр Маскерано назвав трьох гравців віком від 21 року, які поїдуть на Олімпійські Ігри-2024. У цьому списку не виявилося Ліонеля Мессі.

Маскерано посилить команду досвідченими воротарем, півзахисником та форвардом, повідомляє Marca.

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Футбольний турнір на Олімпіаді в Парижі відбудеться з 24 липня по 9 серпня 2024 року. Збірна Аргентини опинилася в одній групі з командами Україною, Марокко та збірною з Азії, яка стане відома пізніше.

Еміліано Мартінес святкує перемогу. Фото: Reuters/Molly Darlington

Хто увійшов до складу збірної Аргентини

Тренер кожної з команд зобов'язаний сформувати склад із гравців, які народилися після першого січня 2001 року. Однак у кожну збірну дозволено включити трьох футболістів старших за цей вік.

Ніколас Отаменді у грі за "Бенфіку". Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Передбачалося, що Ліонель Мессі зможе зіграти у збірній Аргентини на Олімпіаді. Проте лідер "Інтер Маямі" відмовився від поїздки до Парижа. Головний тренер "альбіселесте" візьме до своєї команди голкіпера "Астон Вілли" Еміліано Мартінеса, захисника "Бенфіки" Ніколаса Отаменді та форварда "Манчестер Сіті" Хуліана Альвареса.

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