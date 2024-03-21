Ліонель Мессі може зіграти проти збірної України — що відомо
Зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі може зіграти проти Олімпійської збірної України. Відомого футболіста запросили на Олімпійські ігри-2024.
Мессі може увійти до заявки збірної Аргентини на турнір, повідомляє RMC.
Головний тренер Олімпійської збірної Аргентини Хав'єр Маскерано готовий запросити свого колишнього партнера по "Барселоні" Ліонеля Мессі до національної команди на ОІ-2024. Регламент турніру дозволить футболістові американського "Інтер Маямі" взяти участь у матчах Олімпіади.
Маскерано чекає на Мессі
Кожна футбольна команда на Олімпійських іграх має сформувати склад зі спортсменів, які народилися після 1 січня 2002 року. Проте тренери можуть посилити склад своїх команд трьома футболістами будь-якого віку. Однією з потенційних зірок збірної Аргентини може стати Ліонель Мессі, якого вмовляють прийняти пропозицію Хав'єра Маскерано багато відомих спортсменів.
Збірна Аргентини на груповому етапі Ігор-2024 зіграє з командами Марокко та України. Четвертим учасником квартету "В" стане збірна з Азії, яка стане відомою у травні. Дві найкращі команди групи вийде до чвертьфіналу Олімпійських ігор.
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