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Ліонель Мессі може зіграти проти збірної України — що відомо

21 березня 2024 11:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ліонель Мессі може зіграти проти збірної України — що відомо
Ліонель Мессі у матчі за "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі може зіграти проти Олімпійської збірної України. Відомого футболіста запросили на Олімпійські ігри-2024.

Мессі може увійти до заявки збірної Аргентини на турнір, повідомляє RMC.

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Головний тренер Олімпійської збірної Аргентини Хав'єр Маскерано готовий запросити свого колишнього партнера по "Барселоні" Ліонеля Мессі до національної команди на ОІ-2024. Регламент турніру дозволить футболістові американського "Інтер Маямі" взяти участь у матчах Олімпіади.

Хав'єр Маскерано
Хав'єр Маскерано під час тренування. Фото: instagram.com/mascherano14/

Маскерано чекає на Мессі

Кожна футбольна команда на Олімпійських іграх має сформувати склад зі спортсменів, які народилися після 1 січня 2002 року. Проте тренери можуть посилити склад своїх команд трьома футболістами будь-якого віку. Однією з потенційних зірок збірної Аргентини може стати Ліонель Мессі, якого вмовляють прийняти пропозицію Хав'єра Маскерано багато відомих спортсменів.

Мессі та Суарес
Мессі та Суарес святкують гол. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Збірна Аргентини на груповому етапі Ігор-2024 зіграє з командами Марокко та України. Четвертим учасником квартету "В" стане збірна з Азії, яка стане відомою у травні. Дві найкращі команди групи вийде до чвертьфіналу Олімпійських ігор.

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