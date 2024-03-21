Ліонель Мессі може зіграти проти збірної України — що відомо

Ліонель Мессі у матчі за "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі може зіграти проти Олімпійської збірної України. Відомого футболіста запросили на Олімпійські ігри-2024.

Мессі може увійти до заявки збірної Аргентини на турнір, повідомляє RMC.

Читайте також:

Головний тренер Олімпійської збірної Аргентини Хав'єр Маскерано готовий запросити свого колишнього партнера по "Барселоні" Ліонеля Мессі до національної команди на ОІ-2024. Регламент турніру дозволить футболістові американського "Інтер Маямі" взяти участь у матчах Олімпіади.

Хав'єр Маскерано під час тренування. Фото: instagram.com/mascherano14/

Маскерано чекає на Мессі

Кожна футбольна команда на Олімпійських іграх має сформувати склад зі спортсменів, які народилися після 1 січня 2002 року. Проте тренери можуть посилити склад своїх команд трьома футболістами будь-якого віку. Однією з потенційних зірок збірної Аргентини може стати Ліонель Мессі, якого вмовляють прийняти пропозицію Хав'єра Маскерано багато відомих спортсменів.

Мессі та Суарес святкують гол. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Збірна Аргентини на груповому етапі Ігор-2024 зіграє з командами Марокко та України. Четвертим учасником квартету "В" стане збірна з Азії, яка стане відомою у травні. Дві найкращі команди групи вийде до чвертьфіналу Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Мудрик піде з "Челсі" наприкінці сезону — що відомо.

Лунін може піти — у "Реалі" назвали трансферну вартість українця.

Яремчук залишить "Валенсію" — на українця чекають в Італії.

"Динамо" може продати трьох гравців основного складу — про кого йдеться.

"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.