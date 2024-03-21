Лионель Месси может сыграть против сборной Украины — что известно

Лионель Месси в матче за "Интер Майами". Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси может сыграть против Олимпийской сборной Украины. Известного футболиста пригласили на Олимпийский игры-2024.

Месси может войти в заявку сборной Аргентины на турнир, сообщает RMC.

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Главный тренер Олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано готов пригласить своего бывшего партнера по "Барселоне" Лионеля Месси в национальную команду на ОИ-2024. Регламент турнира позволит футболисту американского "Интер Майами" принять участие в матчах Олимпиады.

Хавьер Маскерано во время тренировки. Фото: instagram.com/mascherano14/

Маскерано ждет Месси

Каждая футбольная команда на Олимпийских играх должна сформировать состав из спортсменов, которые родились после 1 января 2002 года. Однако тренеры могут усилить состав своих команд тремя футболистами любого возраста. Одной из потенциальных звезд сборной Аргентины может стать Лионель Месси, которого уговаривают принять предложение Хавьера Маскерано многие известные спортсмены.

Месси и Суарес празднуют гол. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Сборная Аргентины на групповом этапе Игр-2024 сыграет с командами Марокко и Украины. Четвертым участником квартета "В" станет сборная из Азии, которая станет известна в мае. Две лучшие команды группы выйдет в четвертьфинал Олимпийских игр.

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