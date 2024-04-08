Месси не сыграет против Украины — кого Маскерано возьмет на Олимпиаду в Париж

Лионель Месси во время матча за "Интер Майами". Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Главный тренер олимпийской сборной Украины Хавьер Маскерано назвал трех игроков старше 21 лет, которые поедут на Олимпийские Игры-2024. В этом списке не оказалось Лионеля Месси.

Маскерано усилит команду опытными вратарем, полузащитником и форвардом, сообщает Marca.

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Футбольный турнир на Олимпиаде в Париже пройдет с 24 июля по 9 августа 2024 года. Сборная Аргентины оказалась в одной группе с командами Украиной, Марокко и сборной из Азии, которая станет известна позже.

Эмилиано Мартинес празднует победу. Фото: Reuters/Molly Darlington

Кто вошел в состав сборной Аргентины

Тренер каждой из команд обязан сформировать состав из игроков, которые родились после первого января 2001 года. Однако в каждую сборную разрешено включить трех футболистов старше этого возраста.

Николас Отаменди в игре за "Бенфику". Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Предполагалось, что Лионель Месси сможет сыграть в сборной Аргентины на Олимпиаде. Однако лидер "Интер Майами" отказался от поездки в Париж. Главный тренер "альбиселесте" возьмет в свою команду голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса, защитника "Бенфики" Николаса Отаменди и форварда "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса.

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