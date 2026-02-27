Відео
Головна Спорт Мессі опинився на газоні після зіткнення з уболівальником під час матчу

Мессі опинився на газоні після зіткнення з уболівальником під час матчу

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 11:21
Фанат атакував Мессі на полі просто під час матчу
Зустріч Ліонеля Мессі з уболівальником. Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі став жертвою надмірної уваги вболівальників. Під час товариського поєдинку за його участю стався курйозний інцидент.

Охорона Мессі не зуміла зупинити вболівальника, який мріяв познайомитися з Ліонелем, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Під час товариського матчу "Інтера Маямі" з "Індепендьєнте дель Валле" стався інцидент за участю Ліонеля Мессі. У кінцівці зустрічі аргентинський нападник опинився на газоні після втручання вболівальника.

По ходу епізоду навколо футболіста зібралися кілька фанатів. Один із них підбіг до Мессі та спробував обійняти його, після чого до ситуації долучилася служба безпеки.

Лионель Месси
Ліонель Мессі на полі. Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

Що сталося з Мессі на полі

Охоронець спробував відтягнути молоду людину, проте внаслідок зіткнення всі учасники епізоду впали на траву. Інцидент трапився вже в завершальній стадії матчу і не вплинув на спортивний результат зустрічі.

Аргентинцю Ліонелю Мессі 38 років. За "Інтер" він виступає з літа 2023 року, контракт із клубом розрахований до грудня 2028 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість аргентинського форварда оцінюється в 15 млн євро.

Нагадаємо, відомого українського спортсмена мобілізували до армії, хоча в нього було право на відстрочку від служби.

Український боксер Олександр Усик може підписати контракт з амюіціозною промоутерською компанією.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
