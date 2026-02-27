Фанат атакував Мессі на полі просто під час матчу

Зустріч Ліонеля Мессі з уболівальником. Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі став жертвою надмірної уваги вболівальників. Під час товариського поєдинку за його участю стався курйозний інцидент.

Охорона Мессі не зуміла зупинити вболівальника, який мріяв познайомитися з Ліонелем, повідомляє портал Новини.LIVE.

Під час товариського матчу "Інтера Маямі" з "Індепендьєнте дель Валле" стався інцидент за участю Ліонеля Мессі. У кінцівці зустрічі аргентинський нападник опинився на газоні після втручання вболівальника.

По ходу епізоду навколо футболіста зібралися кілька фанатів. Один із них підбіг до Мессі та спробував обійняти його, після чого до ситуації долучилася служба безпеки.

Ліонель Мессі на полі. Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

Що сталося з Мессі на полі

Охоронець спробував відтягнути молоду людину, проте внаслідок зіткнення всі учасники епізоду впали на траву. Інцидент трапився вже в завершальній стадії матчу і не вплинув на спортивний результат зустрічі.

Аргентинцю Ліонелю Мессі 38 років. За "Інтер" він виступає з літа 2023 року, контракт із клубом розрахований до грудня 2028 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість аргентинського форварда оцінюється в 15 млн євро.

