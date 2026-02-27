Видео
Главная Спорт Болельщики чуть не травмировали Месси прямо на поле — что произошло

Болельщики чуть не травмировали Месси прямо на поле — что произошло

Дата публикации 27 февраля 2026 11:21
Охрана не уберегла Месси от встречи с энергичным фанатом
Встреча Лионеля Месси с болельщиком. Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси пострадал от народной любви. Футболист оказался героем курьезного эпизода во время товарищеского матча. 

Охрана Месси не сумела остановить болельщика, который мечтал познакомиться с Лионелем, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Во время товарищеского матча "Интера Майами" с "Индепендьенте дель Валле" произошел инцидент с участием Лионеля Месси. В концовке встречи аргентинский нападающий оказался на газоне после вмешательства болельщика. 

По ходу эпизода вокруг футболиста собрались несколько фанатов. Один из них подбежал к Месси и попытался обнять его, после чего к ситуации подключилась служба безопасности. 

Лионель Месси
Лионель Месси на поле. Фото: Reuters/Ricardo Arduengo

Что произошло с Месси на поле

Охранник попытался оттащить молодого человека, однако в результате столкновения все участники эпизода упали на траву. Инцидент произошел уже в завершающей стадии матча и не повлиял на спортивный результат встречи.

Аргентинцу Лионелю Месси 38 лет. За "Интер" он выступает с лета 2023 года, контракт с клубом рассчитан до декабря 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского форварда оценивается в 15 млн евро. 

Напомним, известного украинского спортсмена мобилизировали в армию, хотя у него было право на острочку от службы. 

Украинский боксер Александр Усик может подписать контракт с амюициозной промоутерской компанией. 

спорт футбол Лионель Месси Интер Майами болельщики
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
