Мессі отримає високу нагороду від Байдена — що відомо

Мессі отримає найвищу цивільну нагороду США
У США пройде церемонія нагородження Президентською медаллю свободи. Серед лауреатів є кілька дуже відомих спортсменів.
Гравець "Інтера" Маямі Ліонель Мессі стане одним із лауреатів Президентської медалі свободи, повідомляє USA Today.
Її вручатиме особисто президент країни Джо Байден. Ця медаль є найвищою цивільною нагородою в Штатах, її вручають за зразковий внесок у процвітання, цінності або безпеку США, мир у всьому світі тощо.
За що Мессі отримає нагороду
Ліонель Мессі, який проводить другий сезон у складі "Інтера" з Маямі, активно підтримує різноманітні благодійні програми.
Зокрема, Фонд Мессі допомагає програмам охорони здоров'я та освіти по всьому світу. Крім того, аргентинець є Послом доброї волі ЮНІСЕФ.
Окрім Мессі, нагороду також отримає легендарний баскетболіст Меджик Джонсон, політикиня Гілларі Клінтон, актор Дензел Вашингтон, фронтмен U2 Боно та інші.
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