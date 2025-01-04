Мессі отримає високу нагороду від Байдена — що відомо

Гравець "Інтера" Маямі Ліонель Мессі. Фото: REUTERS/Cesar Olmedo

У США пройде церемонія нагородження Президентською медаллю свободи. Серед лауреатів є кілька дуже відомих спортсменів.

Гравець "Інтера" Маямі Ліонель Мессі стане одним із лауреатів Президентської медалі свободи, повідомляє USA Today.

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Її вручатиме особисто президент країни Джо Байден. Ця медаль є найвищою цивільною нагородою в Штатах, її вручають за зразковий внесок у процвітання, цінності або безпеку США, мир у всьому світі тощо.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

За що Мессі отримає нагороду

Ліонель Мессі, який проводить другий сезон у складі "Інтера" з Маямі, активно підтримує різноманітні благодійні програми.

Зокрема, Фонд Мессі допомагає програмам охорони здоров'я та освіти по всьому світу. Крім того, аргентинець є Послом доброї волі ЮНІСЕФ.

Окрім Мессі, нагороду також отримає легендарний баскетболіст Меджик Джонсон, політикиня Гілларі Клінтон, актор Дензел Вашингтон, фронтмен U2 Боно та інші.

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