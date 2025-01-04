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Месси получит высшую гражданскую награду США

4 января 2025 18:15
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Месси получит высокую награду от Байдена — что известно
Игрок "Интера" Майами Лионель Месси. Фото: REUTERS/Cesar Olmedo
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В США пройдет церемония награждения Президентской медалью свободы. Среди лауреатов есть несколько очень известных спортсменов.

Игрок "Интера" Майами Лионель Месси станет одним из лауреатов Президентской медали свободы, сообщает USA Today.

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Ее будет вручать лично президент страны Джо Байден. Эта медаль является высшей гражданской наградой в Штатах, ее вручают за образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность США, мир во всем мире и т.д.

Президент США Джо Байден во время речи
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

За что Месси получит награду

Лионель Месси, который проводит второй сезон в составе "Интера" из Майами, активно поддерживает разнообразные благотворительные программы.

В частности, Фонд Месси помогает программам здравоохранения и образования по всему миру. Кроме того, аргентинец является Послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Кроме Месси, награду также получит легендарный баскетболист Мэджик Джонсон, политик Хиллари Клинтон, актер Дензел Вашингтон, фронтмен U2 Боно и другие.

Напомним, "Эвертон" хочет продлить контракт с украинским защитником Виталием Миколенко.

В "Арсенале" же хотят продать другого украинца, Александра Зинченко.

Футболист, не сумевший выиграть конкуренцию за место в основе "Шахтера", попробует показать себя в "Динамо".

Английский "Ливерпуль" получит усиление состава перед важным матчем в АПЛ.

США спорт футбол Лионель Месси награда

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