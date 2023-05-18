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Мессі отримав "золоту" пропозицію від Саудівської Аравії: скільки заплатять футболісту

18 травня 2023 19:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі отримав "золоту" пропозицію від Саудівської Аравії: скільки заплатять футболісту
Ліонель Мессі у матчі за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі через кілька місяців знову може стати найоплачуванішим футболістом світу. В Ер-Ріяді готові на все, щоб ветеран перейшов до місцевого "Аль-Хілялю".

Інвестиційний фонд Саудівської Аравії значно покращив пропозицію для Мессі, повідомляє AS.

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Через місяць Ліонелю Мессі виповниться 36 років. Це не завадить стати рекордсменом в історії футболу за сумою зарплати. Аргентинцю необхідно лише погодитись на пропозицію "Аль-Хіляля".

Скільки може заробляти Мессі?

Нещодавно клуб з Ер-Ріяда пропонував аргентинцю контракт на два роки із зарплатою 350 млн євро за сезон. Чемпіони Саудівської Аравії хочуть відродити суперництво Лео Мессі з Кріштіану Роналду, який виступає за Аль-Наср. До речі, португалець заробляє 200 млн на рік.

Щодо майбутнього Ліонеля Мессі відомо лише те, що він не продовжуватиме контракт із "ПСЖ". Термін дії угоди з французьким клубом спливає влітку 2023 року.

Ліонель Мессі
Мессі засмучений через поразку "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Мессі хотів би повернутися до "Барселони" на один чи два сезони. У Каталонії йому готові платити 25 млн євро на рік до вирахування податків. Проте "Аль-Хіляль" збільшив пропозиції для аргентинця до космічних 500 млн євро на рік. Від такої спокуси важко відмовитися. Мессі має прийняти складне рішення.

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