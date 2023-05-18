Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси получил "золотое" предложение от Саудовской Аравии: сколько заплатят футболисту arrow

Месси получил "золотое" предложение от Саудовской Аравии: сколько заплатят футболисту

18 мая 2023 19:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси получил "золотое" предложение от Саудовской Аравии: сколько заплатят футболисту
Лионель Месси в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси через несколько месяцев снова может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира. В Эр-Рияде готовы на все, чтобы ветеран перешел в "Аль-Хиляль". 

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии значительно улучшил предложение для Месси, сообщает AS

Читайте также:

Через месяц Лионелю Месси исполнится 36 лет. Это не помешает ему стать рекордсменом в истории футбола по сумме зарплаты. Аргентинцу необходимо лишь согласиться на предложение "Аль-Хиляля". 

Сколько может зарабатывать Месси? 

Недавно клуб из Эр-Рияда предлагал аргентинцу контракт на два года с зарплатой в 350 млн евро за сезон. Чемпионы Саудовской Аравии хотят возродить соперничество Лео Месси с Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср". Кстати, португалец зарабатывает 200 млн в год. 

Относительно будущего Лионеля Месси известно только то, что он не будет продлевать контракт с "ПСЖ". Срок действия соглашения с французским клубом истекает летом 2023-го года. 

Лионель Месси
Месси расстроен из-за поражения "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Месси хотел бы вернуться в "Барселону" на один или два сезона. В Каталонии ему готовы платить 25 млн евро в год до вычета налогов. Однако "Аль-Хиляль" увеличил предложения для аргентинца до космических 500 млн евро в год. От такого соблазна сложно отказаться. Месси предстоит принять сложное решение. 

Напомним, "Челси" решил летом отпустить Михаила Мудрика в другую команду.

Тренер Сергей Ребров согласился возглавить сборную Украины.

"Днепр-1" выставил немалый ценник на Артема Довбика

ФИФА показала официальный логотип Кубка мира по футболу-2026.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас