Месси получил "золотое" предложение от Саудовской Аравии: сколько заплатят футболисту

Лионель Месси в матче за "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси через несколько месяцев снова может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира. В Эр-Рияде готовы на все, чтобы ветеран перешел в "Аль-Хиляль".

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии значительно улучшил предложение для Месси, сообщает AS.

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Через месяц Лионелю Месси исполнится 36 лет. Это не помешает ему стать рекордсменом в истории футбола по сумме зарплаты. Аргентинцу необходимо лишь согласиться на предложение "Аль-Хиляля".

Сколько может зарабатывать Месси?

Недавно клуб из Эр-Рияда предлагал аргентинцу контракт на два года с зарплатой в 350 млн евро за сезон. Чемпионы Саудовской Аравии хотят возродить соперничество Лео Месси с Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср". Кстати, португалец зарабатывает 200 млн в год.

Относительно будущего Лионеля Месси известно только то, что он не будет продлевать контракт с "ПСЖ". Срок действия соглашения с французским клубом истекает летом 2023-го года.

Месси расстроен из-за поражения "ПСЖ". Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Месси хотел бы вернуться в "Барселону" на один или два сезона. В Каталонии ему готовы платить 25 млн евро в год до вычета налогов. Однако "Аль-Хиляль" увеличил предложения для аргентинца до космических 500 млн евро в год. От такого соблазна сложно отказаться. Месси предстоит принять сложное решение.

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