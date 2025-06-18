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Головна Спорт Мессі та Баджо зустрілися заради важливого приводу — що відомо

Мессі та Баджо зустрілися заради важливого приводу — що відомо

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Дата публікації: 18 червня 2025 11:21
Що Баджо сказав Мессі на зустрічі легенд футболу в США
Ліонель Мессі після матчу "Інтера Маямі". Фото: instagram.com/leomessi/
Ключові моменти Що сказав Мессі

Ліонель Мессі зустрівся з легендарним італійським форвардом Роберто Баджо в тренувальному комплексі "Інтер Маямі" перед матчем Клубного чемпіонату світу 2025. Під час зустрічі Баджо подарував Мессі фірмову футболку збірної Італії з номером 10.

Це та сама футболка, яку колишній форвард "скуадри адзурри" носив на чемпіонаті світу-1994, повідомив Мессі на своїй сторінці в Instagram.

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На відеозаписах і фото з місця видно, як гравці "Інтер Маямі", включно з Маскерано і Суаресом, тепло прийняли гостя. Роберто розповідав історії з кар'єри та ділився спогадами про великі матчі.

Лионель Месси и Роберто Баджо
Ліонель Мессі та Роберто Баджо. Фото: instagram.com/leomessi/

Що сказав Мессі

Після зустрічі в Instagram Мессі написав, що це була "чудова зустріч" і подякував Баджо за "особливий і значущий подарунок" та "чудову бесіду". Він назвав італійця легендою й запросив його в Маямі знову.

Додамо, що футболка, подарована Баджо, була справжньою реліквією — номер 10, використаний на чемпіонаті світу в США 1994 року, коли Італія дійшла до фіналу.

На Клубному чемпіонаті світу "Інтер Маямі" готується до матчу проти "Порту", і така зустріч є важливим емоційним зарядом для команди та її капітана.

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спорт футбол Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Інтер Маямі
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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