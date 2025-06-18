Что Баджо сказал Месси на встрече легенд футбола в США

Лионель Месси после матча "Интера Майами". Фото: instagram.com/leomessi/

Лионель Месси встретился с легендарным итальянским форвардом Роберто Баджо в тренировочном комплексе "Интер Майами" перед матчем Клубного чемпионата мира 2025. Во время встречи Баджо подарил Месси фирменную футболку сборной Италии с номером 10.

Эта та самая футболка, которую бывший форвард "скуадры адзурры" носил на чемпионате мира-1994, сообщил Месси на своей странице в Instagram.

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На видеозаписях и фото с места видно, как игроки "Интер Майами", включая Маскерано и Суареса, тепло приняли гостя. Роберто рассказывал истории из карьеры и делился воспоминаниями о великих матчах.

Лионель Месси и Роберто Баджо. Фото: instagram.com/leomessi/

Что сказал Месси

После встречи в Instagram Месси написал, что это была "прекрасная встреча" и поблагодарил Баджо за "особенный и значимый подарок" и "прекрасную беседу". Он назвал итальянца легендой и пригласил его в Майами снова.

Добавим, что футболка, подаренная Баджо, была настоящей реликвией — номер 10, использованный на чемпионате мира в США в 1994 году, когда Италия дошла до финала.

На Клубном чемпионате мира "Интер Майами" готовится к матчу против "Порту", и такая встреча является важным эмоциональным зарядом для команды и ее капитана.

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