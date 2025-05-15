Аргентина може зіграти з Росією під час турне в Китаї

Ліонель Мессі. Фото: instagram.com/leomessi

У жовтні у збірної Аргентини заплановане турне в Китаї. Зробили його заради Ліонеля Мессі, у якого дуже багато фанатів у Піднебесній.

В Китаї у Аргентини пройде два товариські матчі, повідомив портал TyC Sports.

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Аргентина під час турне в Китаї перший товариський матч проведе проти господарів, а другого опонента ще не визначено.

Наразі відомо, що другого суперника Аргентини виберуть серед збірних Росії, Японії та Південної Кореї.

Ці матчі стали можливими завдяки комерційній угоді між Асоціацією футболу Аргентини (AFA) та Китаєм.

Зазначимо, що з 2022 року всі російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення в Україну. Наразі збірна грає лише товариські матчі.

Додамо, що матчі в Китаї є частиною підготовки Аргентини до майбутніх турнірів, але турне також має комерційний аспект.

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