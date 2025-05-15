Аргентина может сыграть с Россией во время турне в Китае

Лионель Месси. Фото: instagram.com/leomessi

В октябре у сборной Аргентины запланировано турне в Китае. Сделали его ради Лионеля Месси, у которого очень много фанатов в Поднебесной.

В Китае у Аргентины пройдет два товарищеских матча, сообщил портал TyC Sports.

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Игроки сборной Аргентины. Фото: instagram.com/leomessi

Сыграет ли Аргентина с Россией

Аргентина во время турне в Китае первый товарищеский матч проведет против хозяев, а второй оппонент еще не определен.

Известно, что второго соперника Аргентины выберут среди сборных России, Японии и Южной Кореи.

Эти матчи стали возможными благодаря коммерческому соглашению между Ассоциацией футбола Аргентины (AFA) и Китаем.

Отметим, что с 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас сборная играет только товарищеские матчи.

Добавим, что матчи в Китае являются частью подготовки Аргентины к будущим турнирам, но турне также имеет коммерческий аспект.

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