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Металіст 192 прощається з половиною складу — що стало причиною

2 липня 2024 15:51
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Харківський "Металіст 1925" припиняє співпрацю із сімома футболістами
Тренер "Металіста 1925" Віктор Скрипник. Фото: Металіст 1925
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Харківський клуб "Металіст 1925" заявив, що припиняє співпрацю одночасно з сімома футболістами. Раніше клуб понизився та після виступу в УПЛ перемістився в Першу Лігу. 

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.  

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В повідомленні йдеться про те, що у захисника Євгена Ткачука, півзахисників Беки Вачіберадзе, Андрія Ременюка, Андрія Ткачука, Ярослава Мартинюка і нападника Дмитра Юсова завершились контракти з клубом. 

Натомість у захисника Мар'яна Фарини закінчився термін орендної угоди.

Допис Металіста 1925
Допис "Металіста 1925". Фото: скриншот

В минулому сезоні клуб на чолі з Віктором Скрипником посів в Українській Прем'єр-лізі 16-те місце і понизився в Першу лігу.

"Металіст 1925" дякує гравцям за сумісне ставлення до тренувального та ігрового процесу, їх вклад у розвиток клубу та бажає успішного продовження професійної кар'єри", — йдеться в дописі. 

Нагадаємо, Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

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Харків Україна Футбол трансфери тренер Віктор Скрипник ФК Металіст 1925

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