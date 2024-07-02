Харківський "Металіст 1925" припиняє співпрацю із сімома футболістами

Тренер "Металіста 1925" Віктор Скрипник. Фото: Металіст 1925

Харківський клуб "Металіст 1925" заявив, що припиняє співпрацю одночасно з сімома футболістами. Раніше клуб понизився та після виступу в УПЛ перемістився в Першу Лігу.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

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В повідомленні йдеться про те, що у захисника Євгена Ткачука, півзахисників Беки Вачіберадзе, Андрія Ременюка, Андрія Ткачука, Ярослава Мартинюка і нападника Дмитра Юсова завершились контракти з клубом.

Натомість у захисника Мар'яна Фарини закінчився термін орендної угоди.

Допис "Металіста 1925". Фото: скриншот

В минулому сезоні клуб на чолі з Віктором Скрипником посів в Українській Прем'єр-лізі 16-те місце і понизився в Першу лігу.

"Металіст 1925" дякує гравцям за сумісне ставлення до тренувального та ігрового процесу, їх вклад у розвиток клубу та бажає успішного продовження професійної кар'єри", — йдеться в дописі.

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