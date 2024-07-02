Харківський "Металіст 1925" припиняє співпрацю із сімома футболістами

Металіст 192 прощається з половиною складу — що стало причиною
Харківський клуб "Металіст 1925" заявив, що припиняє співпрацю одночасно з сімома футболістами. Раніше клуб понизився та після виступу в УПЛ перемістився в Першу Лігу.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Металіст 1925 прощається з гравцями
В повідомленні йдеться про те, що у захисника Євгена Ткачука, півзахисників Беки Вачіберадзе, Андрія Ременюка, Андрія Ткачука, Ярослава Мартинюка і нападника Дмитра Юсова завершились контракти з клубом.
Натомість у захисника Мар'яна Фарини закінчився термін орендної угоди.
В минулому сезоні клуб на чолі з Віктором Скрипником посів в Українській Прем'єр-лізі 16-те місце і понизився в Першу лігу.
"Металіст 1925" дякує гравцям за сумісне ставлення до тренувального та ігрового процесу, їх вклад у розвиток клубу та бажає успішного продовження професійної кар'єри", — йдеться в дописі.
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