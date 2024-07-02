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Металлист 192 прощается с половиной состава — что стало причиной

2 июля 2024 15:51
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Харьковский "Металлист 1925" прекращает сотрудничество с семью футболистами
Тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник. Фото: Металлист 1925
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Харьковский клуб "Металлист 1925" заявил, что прекращает сотрудничество одновременно с семью футболистами. Ранее клуб снизился и после выступления в УПЛ переместился в Первую Лигу.

Об этом говорится на официальном сайте клуба.

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В сообщении говорится, что у защитника Евгения Ткачука, полузащитников Беки Вачиберадзе, Андрея Ременюка, Андрея Ткачука, Ярослава Мартынюка и нападающего Дмитрия Юсова завершились контракты с клубом.

Также у защитника Марьяна Фарины истек срок арендного соглашения.

Сообщение Металлиста 1925
Сообщение "Металлиста 1925". Фото: скриншот

В прошлом сезоне клуб во главе с Виктором Скрипником занял в Украинской Премьер-лиге 16 место и понизился в Первую лигу.

"Металлист 1925" благодарит игроков за совместное отношение к тренировочному и игровому процессу, их вклад в развитие клуба и желает успешного продолжения профессиональной карьеры", — говорится в сообщении.

Напомним, Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".

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Харьков Украина Футбол трансферы тренер Виктор Скрипник ФК Металлист 1925

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