Харьковский "Металлист 1925" прекращает сотрудничество с семью футболистами

Металлист 192 прощается с половиной состава — что стало причиной
Харьковский клуб "Металлист 1925" заявил, что прекращает сотрудничество одновременно с семью футболистами. Ранее клуб снизился и после выступления в УПЛ переместился в Первую Лигу.
Об этом говорится на официальном сайте клуба.
Металлист 1925 года прощается с игроками
В сообщении говорится, что у защитника Евгения Ткачука, полузащитников Беки Вачиберадзе, Андрея Ременюка, Андрея Ткачука, Ярослава Мартынюка и нападающего Дмитрия Юсова завершились контракты с клубом.
Также у защитника Марьяна Фарины истек срок арендного соглашения.
В прошлом сезоне клуб во главе с Виктором Скрипником занял в Украинской Премьер-лиге 16 место и понизился в Первую лигу.
"Металлист 1925" благодарит игроков за совместное отношение к тренировочному и игровому процессу, их вклад в развитие клуба и желает успешного продолжения профессиональной карьеры", — говорится в сообщении.
Напомним, Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".
Бущан уйдет из "Динамо" — как успех Грузии на Евро повлиял на карьеру игрока.
"Кривбасс" может перехватить у "Динамо" игрока сборной Украины.
Роналду установил антирекорд на Евро-2024 — чем отличился португалец.
Де Брюйне нахамил журналистам после вылета Бельгии из Евро-2024.
Читайте Новини.LIVE!