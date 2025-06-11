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Головна Спорт Металіст 1925 готує трансфер гравця національної збірної України

Металіст 1925 готує трансфер гравця національної збірної України

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 22:38
Металіст 1925 хоче купити Мартинюка з Олександрії за велику суму
Олександр Мартинюк проти Нової Зеландії. Фото: УАФ
Ключові моменти Новий футболіст для "Металіста 1925"

Харківський "Металіст 1925" ще не визначився з головним тренером й тому поки неактивний на трансферному ринку. При цьому, вони намагатимуться купити гравців, рівень яких дозволить грати за будь-якого спеціаліста.

Одним з них став новоспечений футболіст збірної України, повідомили в "ТаТоТаке".

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Новий футболіст для "Металіста 1925"

За інформацією Михайла Співаковського, наразі в "Металісті 1925" зацікавились лівим захисником "Олександрії" та збірної України Олександром Мартинюком.

Джерело заявило, що 10 червня харків’яни запропонували за гравця 1,5 млн євро.

Футболіста також хоче купити "Полісся", яке тренує Руслан Ротань, але в цьому клубі не готові платити ті кошти, які готовий заплатити "Металіст 1925".

Зазначимо, що 10 червня Мартинюк дебютував за збірну України в товариському матчі з Новою Зеландією, де він віддав гольову передачу.

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футбол Футбол трансфери УПЛ Олександрія ФК Металіст 1925
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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