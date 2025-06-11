Металіст 1925 хоче купити Мартинюка з Олександрії за велику суму

Олександр Мартинюк проти Нової Зеландії. Фото: УАФ

Харківський "Металіст 1925" ще не визначився з головним тренером й тому поки неактивний на трансферному ринку. При цьому, вони намагатимуться купити гравців, рівень яких дозволить грати за будь-якого спеціаліста.

Одним з них став новоспечений футболіст збірної України, повідомили в "ТаТоТаке".

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За інформацією Михайла Співаковського, наразі в "Металісті 1925" зацікавились лівим захисником "Олександрії" та збірної України Олександром Мартинюком.

Джерело заявило, що 10 червня харків’яни запропонували за гравця 1,5 млн євро.

Футболіста також хоче купити "Полісся", яке тренує Руслан Ротань, але в цьому клубі не готові платити ті кошти, які готовий заплатити "Металіст 1925".

Зазначимо, що 10 червня Мартинюк дебютував за збірну України в товариському матчі з Новою Зеландією, де він віддав гольову передачу.

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