Металлист 1925 хочет купить Мартынюка из Александрии за большую сумму

Александр Мартынюк против Новой Зеландии. Фото: УАФ

Харьковский "Металлист 1925" еще не определился с главным тренером и поэтому пока неактивен на трансферном рынке. При этом, они будут пытаться купить игроков, уровень которых позволит играть за любого специалиста.

Одним из них стал новоиспеченный футболист сборной Украины, сообщили в "ТаТоТаке".

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По информации Михаила Спиваковского, сейчас в "Металлисте 1925" заинтересовались левым защитником "Александрии" и сборной Украины Александром Мартынюком.

Источник заявил, что 10 июня харьковчане предложили за игрока 1,5 млн евро.

Футболиста также хочет купить "Полесье", которое тренирует Руслан Ротань, но в этом клубе не готовы платить те средства, которые готов заплатить "Металлист 1925".

Отметим, что 10 июня Мартынюк дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче с Новой Зеландией, где он отдал голевую передачу.

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