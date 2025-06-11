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Главная Спорт Металлист 1925 готовит трансфер игрока сборной Украины

Металлист 1925 готовит трансфер игрока сборной Украины

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 22:38
Металлист 1925 хочет купить Мартынюка из Александрии за большую сумму
Александр Мартынюк против Новой Зеландии. Фото: УАФ
Ключові моменти Новый футболист для "Металлиста 1925"

Харьковский "Металлист 1925" еще не определился с главным тренером и поэтому пока неактивен на трансферном рынке. При этом, они будут пытаться купить игроков, уровень которых позволит играть за любого специалиста.

Одним из них стал новоиспеченный футболист сборной Украины, сообщили в "ТаТоТаке".

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По информации Михаила Спиваковского, сейчас в "Металлисте 1925" заинтересовались левым защитником "Александрии" и сборной Украины Александром Мартынюком.

Источник заявил, что 10 июня харьковчане предложили за игрока 1,5 млн евро.

Футболиста также хочет купить "Полесье", которое тренирует Руслан Ротань, но в этом клубе не готовы платить те средства, которые готов заплатить "Металлист 1925".

Отметим, что 10 июня Мартынюк дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче с Новой Зеландией, где он отдал голевую передачу.

Напомним, Сергей Ребров рассказал о проблемах с Михаилом Мудриком.

Юлия Левченко и Ярослава Магучих выступят на турнире в Осло.

Украинская дзюдоистка-красавица заменит Дарью Билодид, Марину Бех-Романчук и Анжелику Терлюгу.

"Манчестер Юнайтед" оформит трансфер очень забивного форварда "Спортинга".

футбол Футбол трансферы УПЛ Александрия ФК Металлист 1925
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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