Металіст 1925 планує трансфери Калюжного та Мартинюка

Іван Калюжний. Фото: УАФ

Футбольний клуб Першої ліги "Металіст 1925" планує ще підсилитись в зимове трансферне вікно. Раніше вони купили правого захисника полтавської "Ворскли" Іллю Крупського.

Наразі харків’яни хочуть підписати двох футболістів "Олександрії", передає "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, "Металіст 1925" претендує на футболістів "Олександрії" Івана Калюжного та Олександра Мартинюка.

Наразі у Калюжного залишається півроку контракту з "Олександрією". Тому гравець в цей період може домовлятися з другими командами.

Раніше були чутки, що опорний півзахисник може піти в англійський "Плімут" з Чемпіоншипу. Британці начебто пропонували "Олександрії" 500 тисяч євро.

Однак, у переговорний процес втрутився "Металіст 1925", які готові до підписання попереднього контракту, який дозволить отримати гравця літом у статусі вільного агента. Однак клуб може й викупити Івана разом з лівим захисником Мартинюком.

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