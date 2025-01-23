Металіст 1925 планує трансфери Калюжного та Мартинюка

Металіст 1925 оформить трансфер зірки збірної України
Футбольний клуб Першої ліги "Металіст 1925" планує ще підсилитись в зимове трансферне вікно. Раніше вони купили правого захисника полтавської "Ворскли" Іллю Крупського.
Наразі харків’яни хочуть підписати двох футболістів "Олександрії", передає "ТаТоТаке".
Хто зацікавив "Металіст 1925"
За інформацією джерела, "Металіст 1925" претендує на футболістів "Олександрії" Івана Калюжного та Олександра Мартинюка.
Наразі у Калюжного залишається півроку контракту з "Олександрією". Тому гравець в цей період може домовлятися з другими командами.
Раніше були чутки, що опорний півзахисник може піти в англійський "Плімут" з Чемпіоншипу. Британці начебто пропонували "Олександрії" 500 тисяч євро.
Однак, у переговорний процес втрутився "Металіст 1925", які готові до підписання попереднього контракту, який дозволить отримати гравця літом у статусі вільного агента. Однак клуб може й викупити Івана разом з лівим захисником Мартинюком.
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