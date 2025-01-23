Металлист 1925 планирует трансферы Калюжного и Мартынюка

Металлист 1925 оформит трансфер звезды сборной Украины
Футбольный клуб Первой лиги "Металлист 1925" планирует еще усилиться в зимнее трансферное окно. Ранее они купили правого защитника полтавской "Ворсклы" Илью Крупского.
Сейчас харьковчане хотят подписать двух футболистов "Александрии", передает "ТаТоТаке".
Кто заинтересовал "Металлист 1925"
По информации источника, "Металлист 1925" претендует на футболистов "Александрии" Ивана Калюжного и Александра Мартынюка.
Сейчас у Калюжного остается полгода контракта с "Александрией". Поэтому игрок в этот период может договариваться со вторыми командами.
Ранее были слухи, что опорный полузащитник может уйти в английский "Плимут" из Чемпионшипа. Британцы якобы предлагали "Александрии" 500 тысяч евро.
Однако, в переговорный процесс вмешался "Металлист 1925", которые готовы к подписанию предварительного контракта, который позволит получить игрока летом в статусе свободного агента. Однако клуб может и выкупить Ивана вместе с левым защитником Мартынюком.
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