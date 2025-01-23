Металлист 1925 планирует трансферы Калюжного и Мартынюка

Иван Калюжный. Фото: УАФ

Футбольный клуб Первой лиги "Металлист 1925" планирует еще усилиться в зимнее трансферное окно. Ранее они купили правого защитника полтавской "Ворсклы" Илью Крупского.

Сейчас харьковчане хотят подписать двух футболистов "Александрии", передает "ТаТоТаке".

Читайте также:

Кто заинтересовал "Металлист 1925"

По информации источника, "Металлист 1925" претендует на футболистов "Александрии" Ивана Калюжного и Александра Мартынюка.

Сейчас у Калюжного остается полгода контракта с "Александрией". Поэтому игрок в этот период может договариваться со вторыми командами.

Ранее были слухи, что опорный полузащитник может уйти в английский "Плимут" из Чемпионшипа. Британцы якобы предлагали "Александрии" 500 тысяч евро.

Однако, в переговорный процесс вмешался "Металлист 1925", которые готовы к подписанию предварительного контракта, который позволит получить игрока летом в статусе свободного агента. Однако клуб может и выкупить Ивана вместе с левым защитником Мартынюком.

Напомним, Хосеп Гвардиола может уйти в отставку после поражения "Ман Сити".

Главный тренер "ПСЖ" после Лиги чемпионов отметил невероятную победу.

Первая команда АПЛ и Лиги чемпионов "Ливерпуль" планирует заменить Салаха.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вернется на ринг в этом году.