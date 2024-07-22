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Металіст 1925 оголосив про підписання відомого українського футболіста

22 липня 2024 13:05
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Металіст 1925 оголосив про підписання Ігоря Когута до літа 2026 року
Головний тренер "Металіста 1925" Віктор Скрипник. Фото: "Металіст 1925"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Харківський "Металіст 1925" продовжує посилювати свій склад відомими футболістами. При цьому ще на 100% невідомо, гратиме команда в Першій лізі, чи в УПЛ.

Новачком клубу став колишній гравець "Дніпра-1" Ігор Когут, повідомила пресслужба харків’ян.

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Игорь Когут
Новачок "Металіста 1925" Ігор Когут. Фото: "Металіст 1925"

Новачок "Металіста 1925"

За інформацією "Металіста 1925", вони уклали з 28-річним Когутом контракт до літа 2026 року.

Футболіст народився у Дніпрі, де грав на професійному рівні ща "Дніпро", вихованцем якого він був, та "Дніпро-1".

На професійному рівні Когут провів 173 матчі, у яких забив 28 голів та зробив 18 асистів.

Зазначимо, що центральний півзахисник у "Металісті 1925" виступатиме під 26 номером.

Раніше "Дніпро-1" знявся з УПЛ, а своїх лідерів клуб або продавав, або відпускав вільними агентами.

Нагадаємо, Ярмоленко може піти з "Динамо" — закордонний клуб хоче підписати українця.

Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.

Стало відомо, які зарплати отримують Довбик та Циганков у Ла-Лізі. 

Зірка "Реалу" відмовився від зарплати в розмірі 200 млн доларів у легендарному клубі. 

Кварцяний пояснив, як потрібно замінити "Дніпро-1" в УПЛ.

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