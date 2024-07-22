Металіст 1925 оголосив про підписання Ігоря Когута до літа 2026 року

Металіст 1925 оголосив про підписання відомого українського футболіста
Харківський "Металіст 1925" продовжує посилювати свій склад відомими футболістами. При цьому ще на 100% невідомо, гратиме команда в Першій лізі, чи в УПЛ.
Новачком клубу став колишній гравець "Дніпра-1" Ігор Когут, повідомила пресслужба харків’ян.
Новачок "Металіста 1925"
За інформацією "Металіста 1925", вони уклали з 28-річним Когутом контракт до літа 2026 року.
Футболіст народився у Дніпрі, де грав на професійному рівні ща "Дніпро", вихованцем якого він був, та "Дніпро-1".
На професійному рівні Когут провів 173 матчі, у яких забив 28 голів та зробив 18 асистів.
Зазначимо, що центральний півзахисник у "Металісті 1925" виступатиме під 26 номером.
Раніше "Дніпро-1" знявся з УПЛ, а своїх лідерів клуб або продавав, або відпускав вільними агентами.
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