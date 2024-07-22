Металлист 1925 года объявил о подписании Игоря Когута к лету 2026 года.

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник. Фото: "Металлист 1925"

Харьковский "Металлист 1925" продолжает усиливать свой состав известными футболистами. При этом еще на 100% неизвестно, будет играть команда в Первой лиге или в УПЛ.

Новичком клуба стал бывший игрок "Днепра-1" Игорь Когут, сообщила пресс-служба харьковчан.

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Новичок "Металлиста 1925" Игорь Когут. Фото: "Металлист 1925"

Новичок "Металлиста 1925"

По информации "Металлиста 1925", они заключили с 28-летним Когутом контракт до лета 2026 года.

Футболист родился в Днепре, где играл на профессиональном уровне "Днепр", воспитанником которого он был, и "Днепр-1".

На профессиональном уровне Когут провел 173 матча, в которых забил 28 голов и совершил 18 ассистов.

Отметим, что центральный полузащитник в "Металлисте 1925" будет выступать под 26-м номером.

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