Світоліна зізналась, хто допоміг їй повернутись на корт

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Google

Напередодні турніру ITF у Швейцарії Еліна Світоліна поспілкувалась з журналістами. Тенісистка, зокрема, розповіла про своє повернення на корт після тривалої перерви.

Інтерв'ю спортсменки публікує btu.org.ua.

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Чому зіграє у Швейцарії

Еліна Світоліна виступить на своєму другому турнірі після повернення у великий теніс — сьогодні вона зіграє перший поєдинок на Axion Open в швейцарському К'ясо. Українка подякувала організаторам змагання, а також розповіла, чому вирішила взяти участь в цьому турнірі.

"Чому я вирішила зіграти в К'яссо? Мені завжди подобалося в Тічино (швейцарський кантон, де розташоване місто К'яссо — Ред.), мій чоловік живе у Швейцарії, і я чула багато хорошого про цей турнір. Я вдячна організаторам за wild card.



Відчуття від повернення на корт у Чарльстоні були чудовими, я сумувала за цими почуттями. К'яссо — ідеальний турнір, щоб зіграти хороші матчі й повернути стабільність, але я буду сприймати кожен турнір просто матч за матчем. Із січня я відновила тренування з метою повернутися якомога швидше, і я працювала на ґрунті протягом двох місяців, знаючи, що, найімовірніше, мої перші матчі збігатимуться з цим часом сезону", — заявила Еліна.

Світоліна на пресконференції у Швейцарії. Фото: instagram.com/axionopen

Роль чоловіка у поверненні на корт

Еліна Світоліна також відзначила свого чоловіка, який зіграв важливу роль у її поверненні до активних виступів після народження доньки.

"У моєму поверненні велику роль зіграв Гаель. Цієї зими ми обидва готувалися до того, щоб повернутися в теніс, і це було чудово, тому що ми мотивували один одного: важливо мати когось, хто розуміє твої цілі.

Які в мене цілі в рейтингу? Я віддаю пріоритет своєму тенісу, тому що рейтинг стане наслідком того рівня, який я зможу показати", — зізналась Світоліна.

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