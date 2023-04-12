Свитолина призналась, кто помог ей вернуться на корт

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Google

В преддверии турнира ITF в Швейцарии Элина Свитолина пообщалась с журналистами. Теннисистка рассказала о своем возвращении на корт после длительного перерыва.

Интервью спортсменки публикует btu.org.ua.

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Почему сыграет в Швейцарии

Элина Свитолина выступит на своем втором турнире по возвращении в большой теннис — сегодня она сыграет первый поединок на Axion Open в швейцарском Кьясо. Украинка поблагодарила организаторов соревнования, а также рассказала, почему решила поучаствовать в этом турнире.

"Почему я решила сыграть в Кьяссо? Мне всегда нравилось в Тичино (швейцарский кантон, где расположен город Кьяссо — Ред.), мой муж живет в Швейцарии, и я слышала много хорошего об этом турнире. Я благодарна организаторам за wild card.



Ощущение от возвращения на корт в Чарльстоне были замечательными, я скучала по этим чувствам. Кяссо — идеальный турнир, чтобы сыграть хорошие матчи и вернуть стабильность, но я буду воспринимать каждый турнир просто матч за матчем. С января я возобновила тренировки с целью вернуться как можно скорее, и я работала на почве в течение двух месяцев, зная, что, вероятнее всего, мои первые матчи будут совпадать с этим временем сезона", — заявила Элина.

Свитолина на пресс-конференции в Швейцарии. Фото: instagram.com/axionopen

Роль мужа в возвращении на корт

Элина Свитолина также отметила своего мужа, сыгравшего важную роль в ее возвращении к активным выступлениям после рождения дочери.

"В моем возвращении большую роль сыграл Гаэль. Этой зимой мы оба готовились к тому, чтобы вернуться в теннис, и это было здорово, потому что мы мотивировали друг друга: важно иметь кого-то, кто понимает твои цели.

Какие у меня цели в рейтинге? Я отдаю приоритет своему теннису, потому что рейтинг станет следствием того уровня, который я смогу показать", — призналась Свитолина.

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