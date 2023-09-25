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"Ми пили, але грали": Алієв розкритикував український футбол

25 вересня 2023 16:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Ми пили, але грали": Алієв розкритикував український футбол
Олександр Алієв в армії. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий минулого півзахисник "Динамо" Олександр Алієв розкритикував нинішнє покоління футболістів. Спортсмен розповів про те, що чекає на національний футбол.

Алієв песимістично налаштований щодо майбутнього українського футболу, повідомляє YouTube-канал Ксенії Больбот.

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Олександр Алієв визнає, що під час ігрової кар'єри дозволяв собі алкоголь разом із партнерами по команді. Але при цьому гравці виходили на поле та радували вболівальників гарними результатами. А нинішні молоді покоління футболістів таких результатів вже не мають.

Рівень футбольної молоді

Колишній хавбек збірної України розповів про розмову із президентом "Динамо" Ігорем Суркісом. Олександр Алієв запропонував дозволити гравцям київської команди алкоголь, на що власник "біло-синіх" зазначив, що молодь просто не вміє пити.

Олександр Алієв
Олександр Алієв під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

"Ми пили, але при цьому грали. А зараз у футболістів приставки та відеоігри. Зараз такий рівень у молоді. У нас як було? Аби не піти до школи. Якось робиш собі форму і все. Одягнувся і пішов. Ми росли на вулиці. Могли десять годин не їсти, піти десь на городі поцупити моркву чи огірок, помити в калюжі, з'їсти й знову бігти на стадіон. Нас звідти неможливо було з нього вигнати.

А яка зараз молодь? Їм це не цікаво. Хоча умови хороші, стільки можливостей, стільки тренувальних полів. У нас цього не було — грали на камені, на гальці, на асфальті. Ми просто хотіли грати", — згадав Олександр Алієв.

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