"Мы пили, но играли": Алиев раскритиковал украинский футбол

Александр Алиев в армии. Скриншот YouTube

Известный в прошлом полузащитник "Динамо" Александр Алиев раскритиковал нынешнее поколение футболистов. Спортсмен рассказал о том, что ждет национальный футбол.

Алиев пессимистично настроен в отношении будущего украинского футбола, сообщает YouTube-канал Ксении Больбот.

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Александр Алиев признает, что во время игровой карьеры позволял себе алкоголь вместе с партнерами по команде. Но при этом игроки выходили на поле и радовали болельщиков хорошими результатами. А у нынешних молодых поколений футболистов таких результатов уже нет.

Уровень футбольной молодежи

Бывший хавбек сборной Украины рассказал о разговоре с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Александр Алиев предложил разрешить игрокам киевской команды алкоголь, на что владелец "бело-синих" отметил, что молодежь просто не умеет пить.

Александр Алиев во время интервью. Скриншот YouTube

"Мы пили, но при этом играли. А сейчас у футболистов приставки и видеоигры. Сейчас такой уровень у молодежи. У нас как было? Лишь бы не пойти в школу. Как-то делаешь себе форму и все. Оделся и пошел. Мы росли на улице. Могли десять часов не есть, пойти где-то на огороде своровать морковку или огурец, помыть в луже, съесть и снова бежать на стадион. Нас оттуда невозможно было выгнать.

А какая сейчас молодежь? Им это не интересно. Хотя условия хорошие, столько возможностей, столько тренировочных полей. У нас этого не было — играли на камнях, на гальке, на асфальте. Мы просто хотели играть", — вспомнил Александр Алиев.

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