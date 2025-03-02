Михалушко, Харциз і Боришполець перемогли на боксерському шоу в Києві

Санчес проти Харциза. Фото: Top Boxing Generation

У Києві відбулося боксерське шоу. У головних подіях виступили перспективні українські боксери Ярослав Михалушко, Ярослав Харциз та Андрій Боришполець.

Усі фаворити виграли свої поєдинки, повідомив портал Новини.LIVE.

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Михалушко — Вільєгаса

Непереможений український перспективний боксер напівсередньої ваги Ярослав Михалушко провів бій із маловідомим колумбійцем Хайме Вільєгасою.

Ярослав Михалушко. Фото: Top Boxing Generation

Михалушко з першого раунду нав'язав потужний бій на ближній дистанції, де він багато комбінував, працював по корпусу і голові.

У другому раунді Вільєгаса опустився на коліно і відмовився продовжити бій — перемога Михалушка технічним нокаутом.

Для Михалушка це десята перемога в кар'єрі та дев'ятий нокаут. Раніше він не програвав. У Вільєгаса 17 виграних боїв, 13 нокаутом і два фіаско.

Харциз — Санчес

У легкій вазі Ярослав Харциз не бився з аргентинським джорніменом Ронаном Санчесом.

Харциз з першого раунду діяв на високих швидкостях на середній і ближній дистанціях.

У третьому раунді після другого падіння Санчеса поєдинок довелося зупинити.

Для Харциза це шоста перемога, п'ята нокаутом, і в нього немає поразок. У його суперника шість виграних боїв, три дострокових, п'ять фіаско і одна нічия.

Боришполець — Хуліо

Ексчемпіон України в суперлегкій вазі Андрій Боришполець побився з досвідченим колумбійським джорніменом Віктором Хуліо.

Боришполець провів важкий поєдинок, де працював дуже розмашисто, тоді як контратакувальна гра суперника принесла результат.

Всупереч рівному поєдинку, судді дали українцю впевнену перемогу: 80-72, 79-73 і 78-74.

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