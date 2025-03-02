Михалушко, Харцыз и Боришполец победили на боксерском шоу в Киеве

Санчес против Харцыза. Фото: Top Boxing Generation

В Киеве прошло боксерское шоу. В главных событиях выступили перспективные украинские боксеры Ярослав Михалушко, Ярослав Харцыз и Андрей Боришполец.

Все фавориты выиграли свои поединки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Михалушко — Вильегаса

Непобежденный украинский перспективный боксер полусреднего веса Ярослав Михалушко провел бой с малоизвестным колумбийцем Хайме Вильегасой.

Ярослав Михалушко. Фото: Top Boxing Generation

Михалушко с первого раунда навязал мощный бой на ближней дистанции, где он много комбинировал, работал по корпусу и голове.

Во втором раунде Вильегаса опустился на колено и отказался продолжить бой — победа Михалушко техническим нокаутом.

Для Михалушко это десятая победа в карьере и девятый нокаут. Ранее он не проигрывал. У Вильегаса 17 выигранных боев, 13 нокаутом и два фиаско.

Харцыз — Санчес

В легком весе Ярослав Харцыз не сразился с аргентинским джорнименом Ронаном Санчесом.

Харцыз с первого раунда действовал на высоких скоростях на средней и ближней дистанциях.

В третьем раунде после второго падения Санчеса поединок пришлось остановить.

Для Харцыза это шестая победа, пятая нокаутом, и у него нет поражений. У его соперника шесть выигранных боев, три досрочных, пять фиаско и одна ничья.

Боришполец — Хулио

Экс-чемпион Украины в суперлегком весе Андрей Боришполец подрался с опытным колумбийским джорнименом Виктором Хулио.

Боришполец провел тяжелый поединок, где работал очень размашисто, тогда как контратакующая игра соперника принесла результат.

Несмотря на равный поединок, судьи дали украинцу уверенную победу: 80-72, 79-73 и 78-74.

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