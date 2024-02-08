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Миколенка назвали відкриттям сезону

8 лютого 2024 14:20
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Агабекян Карен
редактор
Миколенка назвали відкриттям сезону
Віталій Миколенко. Фото: Reuters/John Sibley
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Агабекян Карен
редактор

В англійському "Евертоні" виділили українського лівого захисника Віталія Миколенка. Гравця збірної України навіть назвали відкриттям сезону.

Відповідну заяву зробив помічник головного тренера "Евертона" Шона Дайча Айан Воун, повідомляє The Athletic.

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За словами Воуна, Миколенко став однією із причин високого командного показника у поверненні м'яча. При цьому тренер взагалі називає Віталія відкриттям цього сезону.

"У поточному сезоні Віталій Міколенко виявив себе яскравим відкриттям. Джеймс Гарнер вразив своїми неймовірними навичками, використовуючись на різних позиціях. Він працює несамовито, маючи справжню перевагу, яка мені подобається. Зараз він є справді видатним футболістом у Прем'єр-лізі", — підкреслив тренер.

Після 23-х турів АПЛ "Евертон" посідає 18-е місце, маючи в активі 19 очок. При цьому команду протягом сезону позбавили 10 балів за порушення фінансового фейр-плею.

У поточному сезоні Миколенко провів 24 матчі, в яких забив два м'ячі. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 28 млн євро.

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футбол
Евертон
Віталій Миколенко
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